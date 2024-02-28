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Published Сегодня, 06:49

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Эксперт рассказал, можно ли получить компенсацию после ДТП на трассе М-4 «Дон»

Правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон»

28 февраля 2024, 06:49
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, можно ли получить компенсацию после ДТП на трассе М-4 «Дон»
Участки трассы М-4 «Дон» в Ростовской области находятся в ненадлежащем состоянии. Если выбоины на дороге привели к повреждению автомобиля, то водитель вправе потребовать компенсацию, сообщил RostovGazeta представитель Народного фронта Ростовской области, правозащитник Сергей Левченко.

По информации надзорного ведомства, прокуратура обратилась в суд, чтобы добиться ремонта трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

Уточняется, что с начала прошлого года на участке автодороги из-за повреждения дорожного полотна произошло 128 дорожно-транспортных происшествий.

«Огромное количество автомобилей получили повреждения из-за плохой дороги. Я проезжал эти участки и видел, в каком они состоянии. Думаю, что пострадавшие из-за ям водители должны и сами обращаться в суд, требуя компенсацию за ремонт автомобиля, за вулканизацию, за моральный ущерб», — отмечает Сергей Левченко.

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Правозащитник делится мнением, что претензионная работа в этом случае затянется на года, а иск в суд может стать идеальным решением.

Однако, по словам собеседника, многие водители не хотят обращаться в суд, опасаясь потери времени и средств.

Однако, по словам собеседника, многие водители не хотят обращаться в суд, опасаясь потери времени и средств.Однако, по словам собеседника, многие водители не хотят обращаться в суд, опасаясь потери времени и средств.
Однако, по словам собеседника, многие водители не хотят обращаться в суд, опасаясь потери времени и средств.
Фото: 1MI

«Но боятся этого не стоит. Некоторые юристы берутся за подобную работу практически бесплатно. Оплату за свой труд они получат через суд от собственника дорог. Так бывает по страховым случаям. Поэтому если человек попал в ДТП из-за ям на дороге, я рекомендую прежде всего проконсультироваться с юристами по-поводу возможности получения компенсации», — советует эксперт.

Правозащитник уверен, что только таким образом можно заставить собственников дорог поддерживать дорожное полотно в надлежащем виде. В таком, чтобы дороги не представляли угрозы жизни и здоровью водителей.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему только ямочный ремонт может спасти дороги Ростовской области от разрушения.

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