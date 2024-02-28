Правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон»

«Но боятся этого не стоит. Некоторые юристы берутся за подобную работу практически бесплатно. Оплату за свой труд они получат через суд от собственника дорог. Так бывает по страховым случаям. Поэтому если человек попал в ДТП из-за ям на дороге, я рекомендую прежде всего проконсультироваться с юристами по-поводу возможности получения компенсации», — советует эксперт.