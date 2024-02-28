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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Ремонтники снова стали причиной пробки в 15 км на М-4 в Ростовской области

Пробка в 15 км сковала М-4 «Дон» в Ростовской области. Рассказываем, что произошло

28 февраля 2024, 12:57
Фото: donland.ru
Ремонтники снова стали причиной пробки в 15 км на М-4 в Ростовской области

Пробка в 15 км сковала М-4 «Дон» в направлении Ростова-на-Дону

Затор образовался на федеральной трассе в Ростовской области в южном направлении, сообщают «Яндекс. Карты».

Пробка тянется от Аютинского до Марьевки через Шахты. Длина затора составляет около 15 километров. Водители сообщают, что на этом участке идут ремонтные работы, а потому движение транспорта идет медленными темпами. По всей видимости дорожные службы пользуются привилегиями теплой и сухой погоды, чтобы устранить ямы.

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Пробка тянется от Аютинского до Марьевки через Шахты. Длина затора составляет около 15 километров.Пробка тянется от Аютинского до Марьевки через Шахты. Длина затора составляет около 15 километров.
Пробка тянется от Аютинского до Марьевки через Шахты. Длина затора составляет около 15 километров.
Фото: Яндекс.Карты

Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут и возможные альтернативы движения в случае затора на федеральной трассе.

Ранее правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон».

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