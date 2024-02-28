Пробка в 15 км сковала М-4 «Дон» в Ростовской области. Рассказываем, что произошло

Пробка тянется от Аютинского до Марьевки через Шахты. Длина затора составляет около 15 километров. Водители сообщают, что на этом участке идут ремонтные работы, а потому движение транспорта идет медленными темпами. По всей видимости дорожные службы пользуются привилегиями теплой и сухой погоды, чтобы устранить ямы.