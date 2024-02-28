Профессор экономики рассказал, как остановить рост цен в Ростовской области

«У нас высокая зависимость от импорта практически во всех сферах производства, зависимая в том числе от курса иностранной валюты. Также низкий уровень конкуренции на большинстве производств и рынков, рост издержек производства, монополистические тенденции в экономике страны», — объясняет эксперт.