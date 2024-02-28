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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Экономист объяснил, когда остановится рост цен на продукты в Ростовской области

Профессор экономики рассказал, как остановить рост цен в Ростовской области

28 февраля 2024, 15:09
Фото: 1MI
Экономист объяснил, когда остановится рост цен на продукты в Ростовской области

Профессор ЮФУ Туманян рассказал, как в Ростовской области остановить рост цен

Цены на продукты в Ростовской области перестанут расти, если решить некоторые экономические проблемы, об этом корреспонденту RostovGazeta профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян.

Прежде всего, по мнению доктора экономических наук, рост цен на продукты в Ростовской области обусловлен не самой эффективной производительностью труда в экономике региона.

«У нас высокая зависимость от импорта практически во всех сферах производства, зависимая в том числе от курса иностранной валюты. Также низкий уровень конкуренции на большинстве производств и рынков, рост издержек производства, монополистические тенденции в экономике страны», — объясняет эксперт.

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Как считает Юрий Туманян, стабилизация цен возможна при создании условий для решения всех перечисленных проблем.

Ранее RostovGazeta писала о том, кому выгодно в Ростове продавать яйца поштучно.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Цены на продукты
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