Профессор экономики рассказал, как остановить рост цен в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Прежде всего, по мнению доктора экономических наук, рост цен на продукты в Ростовской области обусловлен не самой эффективной производительностью труда в экономике региона.
«У нас высокая зависимость от импорта практически во всех сферах производства, зависимая в том числе от курса иностранной валюты. Также низкий уровень конкуренции на большинстве производств и рынков, рост издержек производства, монополистические тенденции в экономике страны», — объясняет эксперт.
Как считает Юрий Туманян, стабилизация цен возможна при создании условий для решения всех перечисленных проблем.
Ранее RostovGazeta писала о том, кому выгодно в Ростове продавать яйца поштучно.