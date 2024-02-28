РЭО на ВФМ в Сочи отправит арт-объекты конкурса «Зеленый квадрат»

По информации издания 56orb.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал использование искусства в качестве средства экопросвещения одним из самых эффективных инструментов для популяризации экологического образа жизни. Он отметил, что конкурс «Зеленый квадрат» позволил выявить большое количество художников, которым тема экологии, переработки ТКО и экономики замкнутого цикла является близкой. В финале конкурса участники создали 30 арт-объектов, из которых 16 будут представлены на Всемирном фестивале молодежи. Оценить работы финалистов смогут тысячи участников фестиваля, что, в свою очередь, поможет им задуматься о своих экологических привычках и влиянии на окружающую среду.