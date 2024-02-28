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РЭО на ВФМ в Сочи отправит арт-объекты конкурса «Зеленый квадрат»

РЭО на ВФМ в Сочи отправит арт-объекты конкурса «Зеленый квадрат»

28 февраля 2024, 12:43
Фото: reo.ru
Участники конкурса «Зеленый квадрат», организованного компанией «Российский экологический оператор», завершили свою работу в арт-кластере «Таврида» в Крыму. На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в «Сириусе» будут представлены 16 арт-объектов финалистов.

По информации издания 56orb.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал использование искусства в качестве средства экопросвещения одним из самых эффективных инструментов для популяризации экологического образа жизни. Он отметил, что конкурс «Зеленый квадрат» позволил выявить большое количество художников, которым тема экологии, переработки ТКО и экономики замкнутого цикла является близкой. В финале конкурса участники создали 30 арт-объектов, из которых 16 будут представлены на Всемирном фестивале молодежи. Оценить работы финалистов смогут тысячи участников фестиваля, что, в свою очередь, поможет им задуматься о своих экологических привычках и влиянии на окружающую среду.

Проекты участников конкурса создавались в рамках образовательной программы академии «Меганом». С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодежи в Сочи будет представлена экспозиция из 16 арт-объектов конкурса. Всего в ходе проведения «Зеленого квадрата» было отобрано 53 лучших концепта, авторы которых работали над проектами при участии резидентов арт-кластера «Таврида», отметил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко. Он добавил, что участники конкурса завершили смену и готовятся к следующему этапу.

Участники использовали вторсырье и различные отходы в качестве материалов для создания арт-объектов. Вторичное сырье было предоставлено экоцентром «Сборка». Некоторые работы конкурса посвящены теме животных, которые символизируют страны, участвующие в ВФМ.

Помимо участия в образовательной программе, победители конкурса смогут стать участниками IV конкурса-биеннале «Придумано и сделано в России», организованного Всероссийским музеем декоративного искусства. Кроме того, победители получат поддержку в продвижении своих работ на крупных форумах и площадках Российской Федерации и зарубежных стран от Российского экологического оператора.

Подробная информация о конкурсе «Зеленый квадрат» представлена на сайте компании «Российский экологический оператор».

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