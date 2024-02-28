Ростовчанин манипуляциями заработал на предпринимателях 10 млн рублей

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Молодой человек изначально уговорил своего родственника создать фирму. Затем от ее имени он решил заработать средства на электронных торгах.
Правда делал он это нетрадиционным способом. Ростовчанин сообщал участникам электронного аукциона ложную информацию о своих планах предложить минимальную цену контрактов. Это исключало возможность для выигрыша для других участников аукционов. Также молодой человек угрожал бизнесменам, участвующим в торгах, что якобы подаст жалобу на действия организаторов. В таком случае торги бы приостановили, а предприниматели понесли финансовые убытки.
Мужчина заявлял, что не будет подставлять бизнесменов, если те ему заплатят. Те соглашались с такими условиями. Обвиняемый смог таким образом заработать больше десяти миллионов рублей.
Сообщается, что в ходе следствия он возместил убытки. Сейчас несостоявшийся игрок на торгах находится в СИЗО.
Ранее силовики накрыли банду «коммунальщиков», разводивших ростовчан на дорогой ремонт.