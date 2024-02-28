Ростовчанин манипуляциями заработал на предпринимателях 10 млн рублей

Правда делал он это нетрадиционным способом. Ростовчанин сообщал участникам электронного аукциона ложную информацию о своих планах предложить минимальную цену контрактов. Это исключало возможность для выигрыша для других участников аукционов. Также молодой человек угрожал бизнесменам, участвующим в торгах, что якобы подаст жалобу на действия организаторов. В таком случае торги бы приостановили, а предприниматели понесли финансовые убытки.