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Ростовская область собирается приватизировать «РостовАвтоДор»

Ростовская область собирается приватизировать участника картельного сговора

28 февраля 2024, 06:50
Фото: Гугл Карты
Ростовская область собирается приватизировать «РостовАвтоДор»

Ростовская область собирается приватизировать «РостовАвтоДор»

Власти Ростовской области планируют приватизировать в 2024–2026 годах три донских компании, среди них «РостовАвтоДор», информация об этом появилась на портале правовой информации.

Во вторник, 27 февраля, власти Ростовской области опубликовали документ о внесении изменений в областной закон о прогнозном плане по приватизации госимущества региона в течение следующих трех лет.

Согласно тексту документа, в настоящий момент Ростовская область владеет собственностью девяти ГУПов, 88 объектов госимущества казны, а также выступает в качестве акционера 15 компаний.

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И вот на днях стало известно, что Ростовская область планирует приватизировать еще три предприятия. Первым из них стало ГУП РО «РостовАвтоДор», расположеное в Азове и занятое в сфере дорожного хозяйства. Согласно данным сервиса Basis, выручка компании за 2022 год составила почти 4,3 миллиарда рублей, заработок компании обеспечен строительством автодорог и магистралей.

Кроме того, в список приватизации вошли ростовский ГУП РО «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» с выручкой 181,57 миллиона рублей и ГУП РО «Сальское пассажирское автотранспортное предприятие», которое занимается перевозками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Приватизировать компании планируется до конца 2024 года.

Напомним, в прошлом году ГУП РО «РостовАвтоДор» фигурировал в деле о картельном сговоре, компании пришлось заплатить крупные штрафы, кроме того, заказчики ремонта низко оценили качество проведенных дорожных работ.

Ранее власти Ростова-на-Дону решили передать муниципальное похоронное бюро в частные руки.

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