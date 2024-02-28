Ростовская область собирается приватизировать участника картельного сговора

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Во вторник, 27 февраля, власти Ростовской области опубликовали документ о внесении изменений в областной закон о прогнозном плане по приватизации госимущества региона в течение следующих трех лет.
Согласно тексту документа, в настоящий момент Ростовская область владеет собственностью девяти ГУПов, 88 объектов госимущества казны, а также выступает в качестве акционера 15 компаний.
И вот на днях стало известно, что Ростовская область планирует приватизировать еще три предприятия. Первым из них стало ГУП РО «РостовАвтоДор», расположеное в Азове и занятое в сфере дорожного хозяйства. Согласно данным сервиса Basis, выручка компании за 2022 год составила почти 4,3 миллиарда рублей, заработок компании обеспечен строительством автодорог и магистралей.
Кроме того, в список приватизации вошли ростовский ГУП РО «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» с выручкой 181,57 миллиона рублей и ГУП РО «Сальское пассажирское автотранспортное предприятие», которое занимается перевозками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Приватизировать компании планируется до конца 2024 года.
Ранее власти Ростова-на-Дону решили передать муниципальное похоронное бюро в частные руки.