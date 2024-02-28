Ростовская область собирается приватизировать участника картельного сговора

И вот на днях стало известно, что Ростовская область планирует приватизировать еще три предприятия. Первым из них стало ГУП РО «РостовАвтоДор», расположеное в Азове и занятое в сфере дорожного хозяйства. Согласно данным сервиса Basis, выручка компании за 2022 год составила почти 4,3 миллиарда рублей, заработок компании обеспечен строительством автодорог и магистралей.