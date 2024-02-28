Рынок жилья в Ростове просел в феврале на 20%

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Падение спроса на недвижимость в Ростове эксперты наблюдают и на новостройки, и особенно на вторичное жилье.
«Ставка годовых на вторичку достигает 17%. Переплата получается огромной», — уточняет Елена Загоренко.
Снижение внимания к новостройкам эксперты объясняют новыми условиями получения льготной ипотеки.
«Раньше квартиры на льготных условиях — в рамках господдержки или семейной ипотеки, покупали много инвесторов для дальнейшей перепродажи жилья или сдачи в аренду. Теперь на льготных условиях можно оформить лишь одну ипотеку. Если оформить вторую, то льготная ставка аннулируется. Поэтому инвесторов, желающих приобрести жилье, стало значительно меньше», — разъясняет собеседница.
Однако, по мнению собеседницы, все не так плохо. Людям по-прежнему нужны квартиры, и их покупают. Риелтор уточняет, что февраль всегда был «сложным» месяцем, поскольку сезон продаж, как правило, стартует с марта.
«Скоро выборы. Как показывает практика предыдущих лет, многие люди до выборов начинают активизироваться и приобретать недвижимость. Поэтому в марте мы ожидаем повышение спроса на жилье», — резюмирует риелтор.
Ранее RostovGazeta сообщала, что взлетевшие в цене на Дону квартиры могут еще подорожать.