Рынок жилья в Ростове просел в феврале на 20%

«Раньше квартиры на льготных условиях — в рамках господдержки или семейной ипотеки, покупали много инвесторов для дальнейшей перепродажи жилья или сдачи в аренду. Теперь на льготных условиях можно оформить лишь одну ипотеку. Если оформить вторую, то льготная ставка аннулируется. Поэтому инвесторов, желающих приобрести жилье, стало значительно меньше», — разъясняет собеседница.