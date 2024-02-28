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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Риелтор Загоренко рассказала, почему рынок недвижимости просел в Ростове в феврале

Рынок жилья в Ростове просел в феврале на 20%

28 февраля 2024, 11:11
Фото: rostov-gorod.ru
Риелтор Загоренко рассказала, почему рынок недвижимости просел в Ростове в феврале
Продажи квартир в Ростове просели как минимум на 20%. Это произошло потому, что из числа покупателей отсеялось много инвесторов, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

Падение спроса на недвижимость в Ростове эксперты наблюдают и на новостройки, и особенно на вторичное жилье.

«Ставка годовых на вторичку достигает 17%. Переплата получается огромной», — уточняет Елена Загоренко.

Снижение внимания к новостройкам эксперты объясняют новыми условиями получения льготной ипотеки.

«Раньше квартиры на льготных условиях — в рамках господдержки или семейной ипотеки, покупали много инвесторов для дальнейшей перепродажи жилья или сдачи в аренду. Теперь на льготных условиях можно оформить лишь одну ипотеку. Если оформить вторую, то льготная ставка аннулируется. Поэтому инвесторов, желающих приобрести жилье, стало значительно меньше», — разъясняет собеседница.

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Однако, по мнению собеседницы, все не так плохо. Людям по-прежнему нужны квартиры, и их покупают.Однако, по мнению собеседницы, все не так плохо. Людям по-прежнему нужны квартиры, и их покупают.
Однако, по мнению собеседницы, все не так плохо. Людям по-прежнему нужны квартиры, и их покупают.
Фото: rostov-gorod.ru

Однако, по мнению собеседницы, все не так плохо. Людям по-прежнему нужны квартиры, и их покупают. Риелтор уточняет, что февраль всегда был «сложным» месяцем, поскольку сезон продаж, как правило, стартует с марта.

«Скоро выборы. Как показывает практика предыдущих лет, многие люди до выборов начинают активизироваться и приобретать недвижимость. Поэтому в марте мы ожидаем повышение спроса на жилье», — резюмирует риелтор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что взлетевшие в цене на Дону квартиры могут еще подорожать.

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