Школу №54 эвакуировали и оцепили в Ростове-на-Дону из-за упавшего квадрокоптера

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Речь идет об учреждении на проспекте Шохолова. Говорится, что из здания вывели всех сотрудников и учеников.
«Детей отправили домой. Территория учебного заведения оцеплена», — говорится в публикации СМИ.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Доподлинно о причинах эвакуации неизвестно, однако ряд телеграмм-каналов сообщили об упавшем на территории учреждения квадрокоптере. Информация уточняется.
Ранее в Ростове экстренно эвакуировали торговый центр. Тогда Telegram-каналы писали, что поступили сообщения с угрозами.
До этого в донской столице эвакуировали 80 человек после обрушения дома на Нариманова. Материал на эту тему читайте по ссылке.