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Школу №54 эвакуировали и оцепили в Ростове-на-Дону

Школу №54 эвакуировали и оцепили в Ростове-на-Дону из-за упавшего квадрокоптера

28 февраля 2024, 11:31
Фото: Яндекс.Карты
Школу №54 эвакуировали и оцепили в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону провели эвакуацию в школе №54 в среду, 28 февраля, сообщает Donday.

Речь идет об учреждении на проспекте Шохолова. Говорится, что из здания вывели всех сотрудников и учеников.

«Детей отправили домой. Территория учебного заведения оцеплена», — говорится в публикации СМИ.

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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Доподлинно о причинах эвакуации неизвестно, однако ряд телеграмм-каналов сообщили об упавшем на территории учреждения квадрокоптере. Информация уточняется.

Ранее в Ростове экстренно эвакуировали торговый центр. Тогда Telegram-каналы писали, что поступили сообщения с угрозами.

До этого в донской столице эвакуировали 80 человек после обрушения дома на Нариманова. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Оцепление#Ученики#Сотрудники#Происшествия
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