Солнце и тепло до +8 градусов прогнозируются в Ростове в последний день зимы

Первые дни марта в Ростове-на-Дону выдадутся теплыми. Днем будет теплеть до +9 градусов, а вечером — до +3 градусов. Однако небо затянут облака, хотя самих осадков и не ожидается. Скорость ветра увеличится до шести километров в час.