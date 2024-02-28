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Posted Сегодня, 19:18

Published Сегодня, 19:18

Modified Сегодня, 19:20

Updated Сегодня, 19:20

Календарное окончание зимы совпадает в Ростове с фактическим

Солнце и тепло до +8 градусов прогнозируются в Ростове в последний день зимы

28 февраля 2024, 19:18
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Календарное окончание зимы совпадает в Ростове с фактическим
Календарное окончание зимы совпадает в Ростове с фактическим, следует из прогнозов синоптиков.

В четверг, 29 февраля, в Ростове будет ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +8 градусов. Ночью заморозков не ожидается, холодать будет до +1 градуса. Скорость ветра составит пять метров в секунду.

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Первые дни марта в Ростове-на-Дону выдадутся теплыми. Днем будет теплеть до +9 градусов, а вечером — до +3 градусов. Однако небо затянут облака, хотя самих осадков и не ожидается. Скорость ветра увеличится до шести километров в час.

Ранее сообщалось, что в Ростове за 70 лет стало вдвое меньше холодных дней.

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