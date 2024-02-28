Солнце и тепло до +8 градусов прогнозируются в Ростове в последний день зимы

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
В четверг, 29 февраля, в Ростове будет ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +8 градусов. Ночью заморозков не ожидается, холодать будет до +1 градуса. Скорость ветра составит пять метров в секунду.
Первые дни марта в Ростове-на-Дону выдадутся теплыми. Днем будет теплеть до +9 градусов, а вечером — до +3 градусов. Однако небо затянут облака, хотя самих осадков и не ожидается. Скорость ветра увеличится до шести километров в час.
Ранее сообщалось, что в Ростове за 70 лет стало вдвое меньше холодных дней.