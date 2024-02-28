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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Стали известны подробности экстренной эвакуации школы №54 в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону спасатели прибыли к оцепленной школе №54, где мог упасть дрон

28 февраля 2024, 11:47
Фото: 67.mchs.gov.ru
Стали известны подробности экстренной эвакуации школы №54 в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону спасатели прибыли к оцепленной школе №54

В Ростове-на-Дону в среду, 28 февраля, на улицу в экстренном порядке вывели всех детей и сотрудников из школы №54, сообщает Donday.

По информации канала, прошла эвакуация школы на проспекте Шолохова, 260/1. Говорится, что детей якобы отпустили домой, а саму территорию оцепили.

«Спасатели уже на месте. Информация о ЧП уточняется», — говорится в публикации.

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Добавим, что от властей и полиции комментариев по этому поводу не было. Не появлялось и информации о каких-либо учениях. Однако ряд телеграмм-каналов сообщили о падении некого летательного аппарата на территории учреждения. Информация уточняется.

До этого стала известна причина эвакуации школы в центре Ростова-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Ранее эвакуация людей проводилась в гостиницах Таганрога из-за потопа.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спасатели#Происшествия#Экстренная эвакуация#Школа №54
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