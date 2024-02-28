В Ростове-на-Дону спасатели прибыли к оцепленной школе №54, где мог упасть дрон

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
По информации канала, прошла эвакуация школы на проспекте Шолохова, 260/1. Говорится, что детей якобы отпустили домой, а саму территорию оцепили.
«Спасатели уже на месте. Информация о ЧП уточняется», — говорится в публикации.
Добавим, что от властей и полиции комментариев по этому поводу не было. Не появлялось и информации о каких-либо учениях. Однако ряд телеграмм-каналов сообщили о падении некого летательного аппарата на территории учреждения. Информация уточняется.
До этого стала известна причина эвакуации школы в центре Ростова-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.
Ранее эвакуация людей проводилась в гостиницах Таганрога из-за потопа.