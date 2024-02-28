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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Стоимость жилья в Ростовской области может резко упасть

Стоимость жилья в Ростовской области может резко упасть

28 февраля 2024, 09:31
Фото: rostovgazeta.ru
Стоимость жилья в Ростовской области может резко упасть

Эксперт Биниашвили прогнозирует падение стоимости жилья в Ростове

В России, в том числе Ростовской области, стоимость жилья на вторичном рынке может упасть на 15%, рассказала Newia представитель компании «КоридорЪ» Циала Биниашвили.

По словам эксперта, на рынке вторичного жилья, скорее всего, ожидается снижение цен. Прогнозируемое сокращение составляет около 15%, преимущественно из-за того, что невозможно взять льготную ипотеку.

«Важно учитывать, что на рынок вторичного жилья также влияют другие факторы, такие как состояние объекта, его расположение и так далее. Все может быть очень индивидуально», — заявила собеседница.

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Она предположила, что цены на новостройки продолжат расти.

«Эксперты и аналитики рынка готовили нас к этому еще в прошлом году. Это связано с неопределенностью в пролонгации программ по льготной ипотеке. При отсутствии государственной поддержки ипотечных программ банки будут устанавливать высокие проценты для застройщиков, что, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости, поскольку застройщики также стремятся компенсировать свои расходы», — отметила эксперт.

Ранее назвали район Ростова-на-Дону с самыми дешевыми квартирами.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новостройки#Стоимость жилья#Вторичный рынок#Льготная ипотека#Снижение цен
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