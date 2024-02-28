Стоимость жилья в Ростовской области может резко упасть

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
По словам эксперта, на рынке вторичного жилья, скорее всего, ожидается снижение цен. Прогнозируемое сокращение составляет около 15%, преимущественно из-за того, что невозможно взять льготную ипотеку.
«Важно учитывать, что на рынок вторичного жилья также влияют другие факторы, такие как состояние объекта, его расположение и так далее. Все может быть очень индивидуально», — заявила собеседница.
Она предположила, что цены на новостройки продолжат расти.
«Эксперты и аналитики рынка готовили нас к этому еще в прошлом году. Это связано с неопределенностью в пролонгации программ по льготной ипотеке. При отсутствии государственной поддержки ипотечных программ банки будут устанавливать высокие проценты для застройщиков, что, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости, поскольку застройщики также стремятся компенсировать свои расходы», — отметила эксперт.
Ранее назвали район Ростова-на-Дону с самыми дешевыми квартирами.