Стоимость жилья в Ростовской области может резко упасть

«Эксперты и аналитики рынка готовили нас к этому еще в прошлом году. Это связано с неопределенностью в пролонгации программ по льготной ипотеке. При отсутствии государственной поддержки ипотечных программ банки будут устанавливать высокие проценты для застройщиков, что, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости, поскольку застройщики также стремятся компенсировать свои расходы», — отметила эксперт.