Суд изъял имущество ростовского концерна «Покровский» на 500 млрд рублей

Напомним, в состав концерна «Покровский» входят более 90 компаний, общая численность персонала которых составляет почти 10 тысяч человек. Большинство этих компаний заняты в сферах промышленности, хранении и переработке зерновых культур, овощеводстве, кроме того, компании специализируются на производстве продуктов питания как растительного, так и животного происхождения.