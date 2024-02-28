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Суд решил изъять имущество донского концерна «Покровский» на 500 млрд рублей

Суд изъял имущество ростовского концерна «Покровский» на 500 млрд рублей

28 февраля 2024, 07:28
Фото: Pxhere
Суд решил изъять имущество донского концерна «Покровский» на 500 млрд рублей
Краснодарский краевой суд подтвердил решение предыдущей инстанции об изъятии имущества ростовского концерна «Покровский», подробностями поделился портал ТАСС.

Во вторник, 27 февраля, портал ТАСС объявил, что Краснодарский краевой суд подтвердил решение Лабинского горсуда по делу ростовского концерна «Покровский». В суде решили вопрос об иске Генпрокуратуры РФ, которая требовала лишить концерн и подконтрольные ему лица дохода и акций, полученных незаконно. Общий объем имущества компании, полученного незаконным путем, оценили в более чем полтриллиона рублей.

Эти средства должны поступить в доход государства по решению, принятому в октябре 2023 года.

Более 830 млн рублей потребовали от концерна «Покровский» из Краснодарского края
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Напомним, в состав концерна «Покровский» входят более 90 компаний, общая численность персонала которых составляет почти 10 тысяч человек. Большинство этих компаний заняты в сферах промышленности, хранении и переработке зерновых культур, овощеводстве, кроме того, компании специализируются на производстве продуктов питания как растительного, так и животного происхождения.

Ранее стало известно о намерении национализировать активы «Покровского», руководство компании обвинили в обналичивании средств и выводе денег за рубеж.

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