Суд изъял имущество ростовского концерна «Покровский» на 500 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Во вторник, 27 февраля, портал ТАСС объявил, что Краснодарский краевой суд подтвердил решение Лабинского горсуда по делу ростовского концерна «Покровский». В суде решили вопрос об иске Генпрокуратуры РФ, которая требовала лишить концерн и подконтрольные ему лица дохода и акций, полученных незаконно. Общий объем имущества компании, полученного незаконным путем, оценили в более чем полтриллиона рублей.
Эти средства должны поступить в доход государства по решению, принятому в октябре 2023 года.
Напомним, в состав концерна «Покровский» входят более 90 компаний, общая численность персонала которых составляет почти 10 тысяч человек. Большинство этих компаний заняты в сферах промышленности, хранении и переработке зерновых культур, овощеводстве, кроме того, компании специализируются на производстве продуктов питания как растительного, так и животного происхождения.
Ранее стало известно о намерении национализировать активы «Покровского», руководство компании обвинили в обналичивании средств и выводе денег за рубеж.