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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Фонтан воды бьет из люка на улице Каширской в Ростове

«Так и хлыщет»: коммунальный фонтан забил на Каширской в Ростове

28 февраля 2024, 09:36
Фото: rostovgazeta.ru
Фонтан воды бьет из люка на улице Каширской в Ростове

Коммунальный фонтан забил на Каширской в Ростове, оставив жителей ЗЖМ без воды

Корреспондент RostovGazeta сообщил, что на улице около дома на Каширской в Ростове вода бьет из люка. Затопленными оказались ближайшие газоны, а потоки стекают на проезжую часть.

Местные жители рассказывают, что вода из люка стала бить фонтаном еще утром. Час назад, по словам людей, возле люка собирались сантехники. Посовещавшись, они ушли, а ценный ресурс «так и хлыщет».

Вода из люка возле дома на Каширской стала бить фонтаном еще утром.
Видео: rostovgazeta.ru

«Вода сейчас очень дорогая. Интересно, кто будет платить за растрату таких объемов?» — задаются вопросом проходящие мимо люка.

«Интересно, кто будет платить за растрату таких объемов ресурса?» — задаются вопросом очевидцы.
Видео: rostovgazeta.ru

Жители соседних домов рассказывают, что у них отключили холодную воду.

В водоканале Ростова сообщили, что возле дома на Каширской, 8/2 открыт пожарный гидрант, поскольку ведется устранение аварийной ситуации на улице 2-й Краснодарской, 135а.

Жители соседних домов рассказывают, что у них отключили холодную воду.Жители соседних домов рассказывают, что у них отключили холодную воду.
Жители соседних домов рассказывают, что у них отключили холодную воду.
Фото: rostovgazeta.ru

«Это технологический процесс», — подчеркнули в Водоканале и заверили, что холодная дома в домах улиц ориентировочно появится сегодня до 17.00 мск.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области массово затапливает жилые дома.

«Регион погружается под воду»: в Ростовской области массово топит жилые дома
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