«Так и хлыщет»: коммунальный фонтан забил на Каширской в Ростове

Коммунальный фонтан забил на Каширской в Ростове, оставив жителей ЗЖМ без воды

Корреспондент RostovGazeta сообщил, что на улице около дома на Каширской в Ростове вода бьет из люка. Затопленными оказались ближайшие газоны, а потоки стекают на проезжую часть.