«Так и хлыщет»: коммунальный фонтан забил на Каширской в Ростове

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Местные жители рассказывают, что вода из люка стала бить фонтаном еще утром. Час назад, по словам людей, возле люка собирались сантехники. Посовещавшись, они ушли, а ценный ресурс «так и хлыщет».
«Вода сейчас очень дорогая. Интересно, кто будет платить за растрату таких объемов?» — задаются вопросом проходящие мимо люка.
Жители соседних домов рассказывают, что у них отключили холодную воду.
В водоканале Ростова сообщили, что возле дома на Каширской, 8/2 открыт пожарный гидрант, поскольку ведется устранение аварийной ситуации на улице 2-й Краснодарской, 135а.
«Это технологический процесс», — подчеркнули в Водоканале и заверили, что холодная дома в домах улиц ориентировочно появится сегодня до 17.00 мск.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области массово затапливает жилые дома.