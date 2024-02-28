Украинца осудили на 11,5 лет за попытку купить детали к ракете С-300 в Ростове

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В среду, 28 февраля, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ объявил, что в Ростове задержали с поличным украинского агента Сергея Кривицкого. Мужчина пытался купить компоненты к ЗРК С-300, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
По данным ФСБ, суд Ростовской области приговорил мелитопольца Сергея Кривицкого к 11,5 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Сейчас решение суда уже обрело законную силу.
Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что фигуранта уголовного дела задержали в Ростове, когда мужчина пытался приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения. Кроме того, Кривицкий оказался один из организаторов поставок компонентов ЗРК украинской разведке осенью 2019 года.
Напомним, с начала СВО прошло уже два года, за это время в Ростовской области рассмотрели десятки, если не сотни дел о шпионаже в пользу ВСУ и СБУ. Как правило, дончан и жителей Ростовской области судили за передачу данных о расположении военных объектов, подготовку карт военных объектов, а также передаче сведений о местах, где находится российская армия.
Ранее в Ростове от инсульта скончался другой украинский шпион.