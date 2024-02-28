rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Украинского агента осудили на 11,5 лет за попытку шпионажа в Ростовской области

Украинца осудили на 11,5 лет за попытку купить детали к ракете С-300 в Ростове

28 февраля 2024, 09:00
Фото: 1MI
Украинского агента осудили на 11,5 лет за попытку шпионажа в Ростовской области

Ростовский облсуд приговорил украинского агента к 11,5 годам колонии

В Ростовской области осудили украинского агента, который пытался приобрести компоненты к зенитно-ракетному комплексу С-300, об этом сообщил портал ТАСС.

В среду, 28 февраля, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ объявил, что в Ростове задержали с поличным украинского агента Сергея Кривицкого. Мужчина пытался купить компоненты к ЗРК С-300, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По данным ФСБ, суд Ростовской области приговорил мелитопольца Сергея Кривицкого к 11,5 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Сейчас решение суда уже обрело законную силу.

Передавал данные разведке Украины: в Ростове-на-Дону будут судить мужчину за шпионаж
Узнать подробнее

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что фигуранта уголовного дела задержали в Ростове, когда мужчина пытался приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения. Кроме того, Кривицкий оказался один из организаторов поставок компонентов ЗРК украинской разведке осенью 2019 года.

Напомним, с начала СВО прошло уже два года, за это время в Ростовской области рассмотрели десятки, если не сотни дел о шпионаже в пользу ВСУ и СБУ. Как правило, дончан и жителей Ростовской области судили за передачу данных о расположении военных объектов, подготовку карт военных объектов, а также передаче сведений о местах, где находится российская армия.

Ранее в Ростове от инсульта скончался другой украинский шпион.

Читайте также:
Украинского шпиона осудили на 13 лет в РостовеОбледеневшие деревья атакуют ростовчан, пока яйца становятся деликатесомВ Ростове прокурор огласил свое заключение по делу об убийстве главы ДНР Захарченко
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#ФСБ#Суд#Надежда Пустяк#Украина#Последние новости Ростова на сегодня#Шпионаж#Арест#Уголовное дело#18+#Военные#Правоохранительные органы#Колония строгого режима#Происшествия
Подпишитесь
Зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба
Сегодня, 07:33
Автомеханик объяснил, как уберечь автомобиль от взлома
Сегодня, 08:12
Правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон»
Сегодня, 06:49
Двух высокопоставленных чиновников потребительского рынка задержали на Дону
Сегодня, 05:36
Два колеса отвалились от маршрутки и протаранили машины в Таганроге
Сегодня, 08:11
Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля
Вчера, 17:54