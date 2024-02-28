Украинца осудили на 11,5 лет за попытку купить детали к ракете С-300 в Ростове

Напомним, с начала СВО прошло уже два года, за это время в Ростовской области рассмотрели десятки, если не сотни дел о шпионаже в пользу ВСУ и СБУ. Как правило, дончан и жителей Ростовской области судили за передачу данных о расположении военных объектов, подготовку карт военных объектов, а также передаче сведений о местах, где находится российская армия.