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Posted 28 февраля 2024, 16:55

Published 28 февраля 2024, 16:55

Modified 28 февраля 2024, 16:57

Updated 28 февраля 2024, 16:57

Урбанист объяснил, как предотвратить падение балконов на голову ростовчанам

Урбанист рассказал, кто отвечает за балконы, падающие на головы в Ростове-на-Дону

28 февраля 2024, 16:55
Фото: rostovgazeta.ru. Урбанист объяснил, как предотвратить падение балконов на голову ростовчанам

Урбанист Зайцев рассказал, кто отвечает за аварийные балконы в Ростове

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Эксклюзив
Управляющая компания должна убедить собственников отремонтировать балконную плиту за свой счет, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев

Напомним, что на минувшей неделе в Ростове часть балкона обрушилась со здания по адресу Большая Садовая, 50. Кусок балкона рухнул на тротуар, чудом никого не задев.

По мнению урбаниста, за состояние балконных плит ответственны управляющие компании.

«Оштукатурить и предотвратить падение дешевле, чем менять плиту. Замена плиты выполняется за счёт всех жильцов дома. В теории, управляющая компания должна организовать собрание жильцов и поставить вопрос о замене балконных плит», — объясняет эксперт.

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Артемий Зайцев вспоминает, что около 20 лет назад представители ЖЭК просили собственников подписать некую бумагу-предупреждение о том, что на балкон выходить опасно.

«С тех пор балконы все еще стоят, на них выходят. Но ЖЭК пытался снять с себя ответственность, если кто-то погибнет», — добавляет урбанист.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
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