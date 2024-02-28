В Аксае начался судебный процесс из благоустройства парка «Мухина балка»

«В ходе проведения работ наша команда столкнулась с тем, что проект был выполнен с нарушениями, не были учтены особенности рельефа участка, многочисленные несовпадение проектных данных с фактическими отметками», — рассказал представитель компании-подрядчика, добавив, что местные власти не выполнили обязательства по выплате аванса и затягивали решение вопросов по работам. Он также сообщил, что подведение коммуникаций к парку находится в зоне ответственности местных органов власти.