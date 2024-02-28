В Аксае начался судебный процесс из благоустройства парка «Мухина балка»

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Портал 1Rnd объявил, что в Арбитражный суд Ростовской области поступило исковое заявление от компании «Асгард», выступающей подрядчиков благоустройства экопарка «Мухина балка». Подрядчики направили иск против заказчика в лице МКУ Аксайского городского поселения.
По данным СМИ, спор возник как раз из-за благоустройства парка, которое недавно закончили. По словам жителей Аксая, несмотря на завершение работ, в парке нет света, лавочек, он завален мусором, а модульный туалет стоит закрытым, поскольку не подключен в системам водоснабжения и водоотведения.
Однако, по словам руководителя ООО «Асгард» Виталия Фетисова, проблема не в качестве выполненных работ, а в контракте, где ни лавочек, ни беседок, ни работ по подключению туалета к канализации предусмотрено не было.
«В ходе проведения работ наша команда столкнулась с тем, что проект был выполнен с нарушениями, не были учтены особенности рельефа участка, многочисленные несовпадение проектных данных с фактическими отметками», — рассказал представитель компании-подрядчика, добавив, что местные власти не выполнили обязательства по выплате аванса и затягивали решение вопросов по работам. Он также сообщил, что подведение коммуникаций к парку находится в зоне ответственности местных органов власти.
Позднее глава МКУ ЖКХ Аксая Евгений Пастернак подтвердил, что лавочки и игровые зоны в проекте действительно отсутствовали из-за ограниченного бюджета. Однако их планируют закупить уже в первом квартале 2024 года.
Пастернак добавил, что власти пытались внести «Асгард» в список недобросовестных подрядчиков, но не преуспели. О причинах невыплаты аванса он не рассказал, объяснив это тем, что пока идет судебный процесс.
Информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее менее половины ростовчан назвали город красивым.