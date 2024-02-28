В московском филиале Главного центра спецсвязи отчитались об итогах работы

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
В интервью mosobl.kp.ru глава управления рассказал, что за эти годы организации удалось существенно расширить перечень предоставляемых услуг. При этом удалось достичь и высоких финансовых результатов по объемам заработанных средств, обеспечивая каждый год всему предприятию порядка 30% годового объема.
Тамбовцев отметил, что в состав ФГУП ГЦСС входит 77 филиалов, но при этом основная часть корреспонденции и грузов проходит через столичный регион. Это обусловлено тем, что московский филиал является стратегическим транзитным транспортно-логистическим узлом.
Филиал имеет свой автопарк, состоящий из более чем 450 автомобилей, а также железнодорожный и авиационный транспорт. Есть и бронированные транспортные средства, а также автомобили с терморежимом и другой специализированный транспорт.
Более 80% перевозок приходится на выполнение госзаказов. Это отправления и грузы, содержащие сведения государственной важности, драгоценные металлы и камни, денежные знаки, опасные грузы, наркотические вещества, а также защищенную от подделок полиграфическую продукцию.
Оставшаяся доля перевозок — объекты культурного наследия, имеющие высокую оценочную стоимость, включая услуги экспресс-доставки, в том числе и для физических лиц.
На регулярной основе управление перевозит материалы для проведения ЕГЭ и ОГЭ, избирательных кампаний, а также пенсии в почтовые отделения.
Среди самых интересных грузов предприятия: части от военно-транспортного самолета Ан-12 общей массой 38,5 тонны, кубок Гагарина, шапка Мономаха, ямальская ископаемая находка — мамонтёнок Люба.
По словам Тамбовцева, управление выполняет все взятые на себя обязательства.
К основным задачам, стоящими перед управлением, он отнес внедрение новых технологий и использование накопленных традиционных производственных процессов, к числу стратегических задач — расширение спектра услуг и разработку индивидуальных комплексных подходов.
Кроме того, предприятие имеет уникальную систему менеджмента, которая обеспечивает контроль и непрерывное повышение качества организации работ на каждом этапе, заключил руководитель управления.