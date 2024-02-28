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В поселке в Ростовской области горел детский лагерь, где падал беспилотник

В поселке в Ростовской области горел детский лагерь, где падал беспилотник

28 февраля 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области произошел крупный пожар на территории детского оздоровительного центра «Дмитриадовский», сообщили в региональном УМЧС.

В поселке Дмитриадовка загорелось административное здание, а пламя успело распространиться на площади тысяча квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 43 специалистов, им потребовались 13 единиц техники.

Открытое горение удалось ликвидировать в 03.28 мск, а полностью потушили огонь в 04.52. Известно, что возгорание произошло в столовой.

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Сам лагерь закрыт на зимний период, а о причинах пожара информации нет.

Фото: УМЧС по РО

Напомним, что в конце января в Неклиновском районе на территории загородного лагеря произошла детонация взрывного устройства беспилотника. В результате выбило стекла и повредило стены корпусов.

По информации СМИ, это произошло в поселке Дмитриадовка, на территории детского лагеря «Дмитриадовский»

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ликвидация огня#Детский лагерь#Донской поселок#Происшествия#Причины пожара
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