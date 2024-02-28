В поселке в Ростовской области горел детский лагерь, где падал беспилотник

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
В поселке Дмитриадовка загорелось административное здание, а пламя успело распространиться на площади тысяча квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 43 специалистов, им потребовались 13 единиц техники.
Открытое горение удалось ликвидировать в 03.28 мск, а полностью потушили огонь в 04.52. Известно, что возгорание произошло в столовой.
Сам лагерь закрыт на зимний период, а о причинах пожара информации нет.
Напомним, что в конце января в Неклиновском районе на территории загородного лагеря произошла детонация взрывного устройства беспилотника. В результате выбило стекла и повредило стены корпусов.
По информации СМИ, это произошло в поселке Дмитриадовка, на территории детского лагеря «Дмитриадовский»