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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Ростове на строительство музея разведчика Вартаняна необходимо 400 млн рублей

В Ростове на строительство музея разведчика Вартаняна необходимо 400 млн рублей

28 февраля 2024, 10:28
Фото: Липунов Г.А./cc0/wikimedia.org
В Ростове на строительство музея разведчика Вартаняна необходимо 400 млн рублей
В Ростове на строительство музея разведчика Геворка Вартаняна потребуется потратить 400 миллионов рублей, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Город N» со ссылкой на основателя ГК «Сокол» Арутюна Сурмаляна объявил, что инвестору придется вложить почти 400 миллионов рублей в реализацию проекта музея разведчика Геворк Вартаняна.

Арутюн Сурмалян рассказал, что в его планах устроить в музее интерактивную экспозицию и оборудовать конференц-зал, где будут проводиться дискуссии, лекции и семинары.

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По словам инвестора, проект будет некоммерческим, а общая площадь музея составит около двух тысяч «квадратов». Арутюн Сурмалян добавил, что хочет сделать музей центром притяжения и патриотического воспитания молодежи. На первом этаже планируют разместить вещи, изделия и, возможно, оборудование, имеющее отношение к работе Вартаняна, на втором этаже уже обустроят интерактивное пространство.

Напомним, недавно прошла церемония по закладке первого камня музея, само здание построят на участке Семашко, 30-32, где в прошлом находились дореволюционные дома.

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