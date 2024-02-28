В Ростове на строительство музея разведчика Вартаняна необходимо 400 млн рублей

По словам инвестора, проект будет некоммерческим, а общая площадь музея составит около двух тысяч «квадратов». Арутюн Сурмалян добавил, что хочет сделать музей центром притяжения и патриотического воспитания молодежи. На первом этаже планируют разместить вещи, изделия и, возможно, оборудование, имеющее отношение к работе Вартаняна, на втором этаже уже обустроят интерактивное пространство.