В Ростове на строительство музея разведчика Вартаняна необходимо 400 млн рублей

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Портал «Город N» со ссылкой на основателя ГК «Сокол» Арутюна Сурмаляна объявил, что инвестору придется вложить почти 400 миллионов рублей в реализацию проекта музея разведчика Геворк Вартаняна.
Арутюн Сурмалян рассказал, что в его планах устроить в музее интерактивную экспозицию и оборудовать конференц-зал, где будут проводиться дискуссии, лекции и семинары.
По словам инвестора, проект будет некоммерческим, а общая площадь музея составит около двух тысяч «квадратов». Арутюн Сурмалян добавил, что хочет сделать музей центром притяжения и патриотического воспитания молодежи. На первом этаже планируют разместить вещи, изделия и, возможно, оборудование, имеющее отношение к работе Вартаняна, на втором этаже уже обустроят интерактивное пространство.
Напомним, недавно прошла церемония по закладке первого камня музея, само здание построят на участке Семашко, 30-32, где в прошлом находились дореволюционные дома.