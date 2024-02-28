В Ростове жителей оставили без воды из-за аварии, а детей — без уроков из-за дрона

У всех из перечисленных подъемников истек срок эксплуатации, который составляет 25 лет. У властей сейчас есть деньги на обновление половины из заявленных лифтов. Оставшуюся часть суммы надо искать. В правительстве области пока решили составить план и определить механизм финансирования для замены оставшихся лифтов в рамках регионального бюджета.