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Published Сегодня, 16:49

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В Ростове жителей оставили без воды из-за аварии, а детей — без уроков из-за дрона

В Ростове жителей оставили без воды из-за аварии, а детей — без уроков из-за дрона

28 февраля 2024, 16:49
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове жителей оставили без воды из-за аварии, а детей — без уроков из-за дрона
Дрон стал причиной эвакуации в школе в Ростове, тем временем на Западном жители остались без воды из-за коммунальной аварии, а власти не нашли денег на замену старых лифтов в домах.

Дрон на территории школы

Днем 28 февраля, около 13.00, стали поступать сообщения об эвакуации школы №54 на Шолохова в Ростове. Детей и персонал вывели из здания учебного заведения. Затем на место прибыли полицейские, спасатели и минеры.

Губернатор Василий Голубев рассказал, что причиной эвакуации стал обнаруженный на территории школы квадрокоптер. Его осмотрели специалисты и заявили, что взрывчатых веществ или устройств он не переносил.

Кому принадлежит устройство и как оно оказалось на территории школы, только предстоит выяснить. Эксперты продолжают свою работу.

Появились кадры дрона, из-за которого эвакуировали школу в Ростове-на-Дону
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По ступенькам

В правительстве Ростовской области рассказали, что ищут деньги на замену устаревших лифтов в многоквартирных домах.

За счет областного бюджета заменили 171 лифт. Однако замены ждут еще 283 подъемника. К 2025 году необходимо обновить 517 лифтов.

У всех из перечисленных подъемников истек срок эксплуатации, который составляет 25 лет. У властей сейчас есть деньги на обновление половины из заявленных лифтов. Оставшуюся часть суммы надо искать. В правительстве области пока решили составить план и определить механизм финансирования для замены оставшихся лифтов в рамках регионального бюджета.

В Ростовской области не хватает денег на замену отслуживших лифтов
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Без воды в доме, но с водой на улице

На улице Каширской в Ростове рядом с многоэтажкой забил коммунальный фонтан. Вода лилась из люка на ближайшие газоны и проезжую часть. ЧП произошло еще утром. Несколько часов спустя, как сообщает с места событий корреспондент RostovGazeta, к месту происшествия выдвинулись сантехники. Правда, посовещавшись, они ушли.

У жителей близлежащих домов из-за аварии отключили холодную воду. Восстановить водоснабжение обещали сегодня до 17.00. В водоканале Ростова объяснили ЧП тем, что возле дома на Каширской открыли пожарный гидрант из-за аварии на 2-й Краснодарской улице.

«Это технологический процесс», — заключили в организации.

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