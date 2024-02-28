В Ростове жителей оставили без воды из-за аварии, а детей — без уроков из-за дрона

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
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Updated Сегодня, 16:51
Днем 28 февраля, около 13.00, стали поступать сообщения об эвакуации школы №54 на Шолохова в Ростове. Детей и персонал вывели из здания учебного заведения. Затем на место прибыли полицейские, спасатели и минеры.
Губернатор Василий Голубев рассказал, что причиной эвакуации стал обнаруженный на территории школы квадрокоптер. Его осмотрели специалисты и заявили, что взрывчатых веществ или устройств он не переносил.
Кому принадлежит устройство и как оно оказалось на территории школы, только предстоит выяснить. Эксперты продолжают свою работу.
В правительстве Ростовской области рассказали, что ищут деньги на замену устаревших лифтов в многоквартирных домах.
За счет областного бюджета заменили 171 лифт. Однако замены ждут еще 283 подъемника. К 2025 году необходимо обновить 517 лифтов.
У всех из перечисленных подъемников истек срок эксплуатации, который составляет 25 лет. У властей сейчас есть деньги на обновление половины из заявленных лифтов. Оставшуюся часть суммы надо искать. В правительстве области пока решили составить план и определить механизм финансирования для замены оставшихся лифтов в рамках регионального бюджета.
На улице Каширской в Ростове рядом с многоэтажкой забил коммунальный фонтан. Вода лилась из люка на ближайшие газоны и проезжую часть. ЧП произошло еще утром. Несколько часов спустя, как сообщает с места событий корреспондент RostovGazeta, к месту происшествия выдвинулись сантехники. Правда, посовещавшись, они ушли.
У жителей близлежащих домов из-за аварии отключили холодную воду. Восстановить водоснабжение обещали сегодня до 17.00. В водоканале Ростова объяснили ЧП тем, что возле дома на Каширской открыли пожарный гидрант из-за аварии на 2-й Краснодарской улице.
«Это технологический процесс», — заключили в организации.