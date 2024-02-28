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В Ростовской области не хватает денег на замену отслуживших лифтов

В Ростовской области не хватает денег на замену отслуживших лифтов

28 февраля 2024, 10:59
Фото: flickr.com/cc by 2.0/dejankrsmanovic
В Ростовской области не хватает денег на замену отслуживших лифтов
В Ростовской области предстоит найти финансирование на замену лифтов в домах, сообщили в правительстве региона.

За счет областного бюджета заменили 171 лифт, в этом году это должно коснуться 283 подъемников. А в целом к 2025 году требуется обновить 517 лифтов.

Дело в том, что у них истечет срок эксплуатации, который составляет 25 лет. Пока есть деньги на обновление половины, а остальную сумму придется найти.

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Губернатор поручил выработать план и определить механизм финансирования для замены оставшихся лифтов в области в рамках областного бюджета.

«Необходимо строго соблюдать сроки эксплуатации лифтов. Это прежде всего касается безопасности людей, » — подчеркнул Василий Голубев.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону снесут 224 аварийных дома.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бюджет#Финансирование#Лифты
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