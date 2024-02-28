В Ростовской области не хватает денег на замену отслуживших лифтов

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
За счет областного бюджета заменили 171 лифт, в этом году это должно коснуться 283 подъемников. А в целом к 2025 году требуется обновить 517 лифтов.
Дело в том, что у них истечет срок эксплуатации, который составляет 25 лет. Пока есть деньги на обновление половины, а остальную сумму придется найти.
Губернатор поручил выработать план и определить механизм финансирования для замены оставшихся лифтов в области в рамках областного бюджета.
«Необходимо строго соблюдать сроки эксплуатации лифтов. Это прежде всего касается безопасности людей, » — подчеркнул Василий Голубев.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону снесут 224 аварийных дома.