В Ростовской области продают джинсовый бизнес за 39 млн рублей

«При необходимости, я могу остаться вашим клиентом и забирать все мощности под себя, если нет, то сможете развивать либо свой бренд, либо шить сторонним заказчикам», — уточняет владелец, назвав в качестве причины продажи то, что джинсовый бренд сейчас решил ориентироваться исключительно на продажи и не может заниматься контролем производства самостоятельно.