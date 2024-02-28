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В Ростовской области продают джинсовый бизнес за 39 млн рублей

В Ростовской области продают джинсовый бизнес за 39 млн рублей

28 февраля 2024, 10:30
Фото: Marco Verch/cc by 2.0/flickr.com
В Ростовской области продают джинсовый бизнес за 39 млн рублей
В Ростовской области продают два предприятия по производству джинсы в Батайске и на территории региона, сведения об этом появились на портале объявлений.

В среду, 28 февраля, один из дончан выставил на продажу готовый бизнес по производству изделий из джинсы. По словам продавца, лот представляет собой два швейных производства джинсы полного цикла, включающего пошив и варку изделий из джинсовой ткани. Сами предприятия располагаются в Батайске и области.

По словам продавца, производство способно обеспечить пошив изделий любой сложности, а ежемесячный объем выпускаемой продукции составляет от семи до 13 тысяч единиц.

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Кроме того, спрос на услуги производства настолько велик, что владельцам бизнеса приходится отказывать клиентам, поскольку они самостоятельно используют эти мощности.Кроме того, спрос на услуги производства настолько велик, что владельцам бизнеса приходится отказывать клиентам, поскольку они самостоятельно используют эти мощности.
Кроме того, спрос на услуги производства настолько велик, что владельцам бизнеса приходится отказывать клиентам, поскольку они самостоятельно используют эти мощности.Кроме того, спрос на услуги производства настолько велик, что владельцам бизнеса приходится отказывать клиентам, поскольку они самостоятельно используют эти мощности.
Кроме того, спрос на услуги производства настолько велик, что владельцам бизнеса приходится отказывать клиентам, поскольку они самостоятельно используют эти мощности.Кроме того, спрос на услуги производства настолько велик, что владельцам бизнеса приходится отказывать клиентам, поскольку они самостоятельно используют эти мощности.
Кроме того, спрос на услуги производства настолько велик, что владельцам бизнеса приходится отказывать клиентам, поскольку они самостоятельно используют эти мощности.
Фото: авито.ру

Кроме того, спрос на услуги производства настолько велик, что владельцам бизнеса приходится отказывать клиентам, поскольку они самостоятельно используют эти мощности.

«При необходимости, я могу остаться вашим клиентом и забирать все мощности под себя, если нет, то сможете развивать либо свой бренд, либо шить сторонним заказчикам», — уточняет владелец, назвав в качестве причины продажи то, что джинсовый бренд сейчас решил ориентироваться исключительно на продажи и не может заниматься контролем производства самостоятельно.

За 39 миллионов рублей покупателям предлагают два предприятия по производству джинсовых изделий со штатом более 40 человек и чистой прибылью от двух миллионов рублей в месяц.

Ранее в Ростовской области выставили на продажу грибную ферму.

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