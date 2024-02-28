Весенний призыв 2024 года: сроки, вручение повесток и наказание для уклонистов

Государственная Дума также утвердила новые взыскания для призывников. Если не прийти в военкомат при наличии повестки, то человека будут штрафовать от 10 до 30 тысяч рублей — вместо прежних от 500 до трех тысяч рублей. Также могут оштрафовать, если не сообщить в военкомат о смене семейного статуса, образования, места работы или учебы или о переезде на новое место проживания — на сумму от тысячи до пяти тысяч рублей.