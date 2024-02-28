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Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Весенний призыв 2024 года: сроки, вручение повесток и наказание для уклонистов

Весенний призыв 2024 года: сроки, вручение повесток и наказание для уклонистов

28 февраля 2024, 16:22
Фото: donland.ru/cc by 4.0
Весенний призыв 2024 года: сроки, вручение повесток и наказание для уклонистов
В России, в том числе Ростовской области, пройдет весенний призыв в армию. Когда начнут набирать молодых людей, как будут вручать повестки и с какого возраста придется служить, в материале RostovGazeta.

Даты весеннего призыва в армию

Призыв в России происходит дважды в год в одно и то же время: весенний период — с 1 апреля по 15 июля, а осенний — с 1 октября по 31 декабря. Однако в 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября.

Какой призывной возраст

Возраст для призыва в армию составляет от 18 до 27 лет, и срок службы составляет один год. Однако, с 2024 года возраст призыва будет увеличен до 30 лет.

Как вручают повестку в 2024 году

Призывнику повестка о явке в военкомат выдается лично в руки, и никто другой не имеет права на ее получение.

С начала весны 2023 года рассматривается вопрос об электронных повестках и создании единого реестра призывников. Закон, разрешающий отправку повесток заказными письмами, через портал «Госуслуги» и путем внесения в специальный электронный реестр, был принят Госдумой в апреле предыдущего года. Хотя сам закон уже вступил в силу, единый реестр пока не был создан. Это может произойти во время осеннего призыва 2024 года.

Призывнику повестка о явке в военкомат выдается лично в руки, и никто другой не имеет права на ее получение.Призывнику повестка о явке в военкомат выдается лично в руки, и никто другой не имеет права на ее получение.
Призывнику повестка о явке в военкомат выдается лично в руки, и никто другой не имеет права на ее получение.
Фото: donland.ru/cc by 4.0

Кто может получить отсрочку для службы в армии

Основания для отсрочки от службы остаются прежними: обучение, состояние здоровья и определенные семейные обстоятельства. Также отсрочку могут получить IT-специалисты по спискам от своих работодателей, лица с непогашенными судимостями, военнообязанные с ученой степенью, родственники тех, кто погиб при исполнении военной службы, а также сотрудники МВД, ФСБ и МЧС.

Штрафы для призывников

Государственная Дума также утвердила новые взыскания для призывников. Если не прийти в военкомат при наличии повестки, то человека будут штрафовать от 10 до 30 тысяч рублей — вместо прежних от 500 до трех тысяч рублей. Также могут оштрафовать, если не сообщить в военкомат о смене семейного статуса, образования, места работы или учебы или о переезде на новое место проживания — на сумму от тысячи до пяти тысяч рублей.

Уклонисты от службы в армии не смогут получить права в Ростовской области
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Штрафы от 5 до 15 тысяч рублей предусмотрены для граждан, утаивших свой выезд из России на срок более полугода.Штрафы от 5 до 15 тысяч рублей предусмотрены для граждан, утаивших свой выезд из России на срок более полугода.
Штрафы от 5 до 15 тысяч рублей предусмотрены для граждан, утаивших свой выезд из России на срок более полугода.
Фото: 1MI

Штрафы от 5 до 15 тысяч рублей предусмотрены для граждан, утаивших свой выезд из России на срок более полугода. Призывников, покинувших место проживания без уведомления в период призывной кампании на более трех месяцев, ожидает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Наконец, значительно выросли штрафы за уклонение от медицинского осмотра: сейчас уклонившиеся рискуют заплатить от 15 до 25 тысяч рублей.

Ограничения для призывников

Введены изменения в закон о правилах призыва, устанавливающие ряд ограничений для тех, кто получил повестку на срочную службу, но не явился в военкомат.

Гражданам, получившим повестки, временно запрещается покидать территорию России. Ранее ограничение вступало в силу через семь дней после внесения повестки в реестр, теперь же оно действует сразу после ее вручения или направления по одному из предусмотренных законом способов.

В случае неявки гражданина в военкомат, через 20 дней ему будут недоступны следующие действия:

  • регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого;
  • регистрация и управление автотранспортными средствами;
  • регистрация недвижимости;
  • получение кредитов и займов.

С какими болезнями не берут в армию

С какими болезнями не берут в армиюС какими болезнями не берут в армию
С какими болезнями не берут в армию
Фото: Изображение Midjourney

Существует обширный список заболеваний, которые могут быть препятствием для прохождения воинской службы. Среди них можно выделить новообразования, различные инфекционные и паразитарные заболевания, такие как активные формы туберкулеза, гепатит, ВИЧ, острые проявления бруцеллеза.

Также к таким заболеваниям относятся болезни крови, например, анемия, проблемы с эндокринной системой, такие как зоб, психические расстройства, включая последствия черепно-мозговых травм, и нервные заболевания, включая эпилепсию и другие.

Будут ли призывники участвовать в спецоперации

Власти страны неоднократно заявляли, что призывников не будут задействовать для участия в СВО.

Будут ли призывники участвовать в спецоперацииБудут ли призывники участвовать в спецоперации
Будут ли призывники участвовать в спецоперации
Фото: donland.ru/cc by 4.0

Военные сборы

Каждый год в России организуют военные сборы для подготовки и повышения квалификации армейского резерва. Приказ о призыве военнослужащих запаса на участие в сборах подписывается президентом РФ. Возраст участников сборов определяется их категорией в запасе. Те же категории, которые освобождаются от срочной службы, также получают освобождение от участия в сборах.

Ранее юрист рассказал, когда в Ростове начнут приходить электронные повестки. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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