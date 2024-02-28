Вызвали минеров: дрон стал причиной эвакуации школы №54 в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Изначально информация появилась в соцсетях об эвакуации образовательного учреждения. Говорилось, что детей отпустили домой, а территорию оцепили.
Теперь губернатор рассказал, что причиной стал квадрокоптер, который нашли примерно в 13 часов. Взрывоопасных предметов на нем не обнаружили, в обследовании задействовали минеров.
«В учебном заведении были прерваны занятия и проведена эвакуация учеников и персонала школы. Территория оцеплена, работают правоохранительные органы», — уточнил глава региона.
Ранее стали известны подробности о сбитом беспилотнике в Ростовской области.