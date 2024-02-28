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Вызвали минеров: дрон стал причиной эвакуации школы №54 в Ростове-на-Дону

Вызвали минеров: дрон стал причиной эвакуации школы №54 в Ростове-на-Дону

28 февраля 2024, 12:10
Фото: ТГ канал Василия Голубева
Вызвали минеров: дрон стал причиной эвакуации школы №54 в Ростове-на-Дону

Дрон стал причиной эвакуации школы №54 в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону из-за найденного квадрокоптера эвакуировали школу №54, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.

Изначально информация появилась в соцсетях об эвакуации образовательного учреждения. Говорилось, что детей отпустили домой, а территорию оцепили.

Теперь губернатор рассказал, что причиной стал квадрокоптер, который нашли примерно в 13 часов. Взрывоопасных предметов на нем не обнаружили, в обследовании задействовали минеров.

Школу №54 эвакуировали и оцепили в Ростове-на-Дону из-за упавшего квадрокоптера
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«В учебном заведении были прерваны занятия и проведена эвакуация учеников и персонала школы. Территория оцеплена, работают правоохранительные органы», — уточнил глава региона.

Ранее стали известны подробности о сбитом беспилотнике в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Квадрокоптер#Происшествия#Школа №54
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