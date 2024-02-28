Жителей Ростова до революции лечили подвешиванием вниз головой и красным светом

Вообще, доктор Рындзюн лечил, по-моему, почти все болезни. Реклама его клиники часто публиковалась в ростовских газетах тех лет. В этой рекламе утверждалось, что в санатории Рындзюна лечат (вы только вдумайтесь!) подагру, все женские и нервные болезни, катары, ишиас, уныние. В рекламах также говорилось, что в клинике принимают врачи разных специализаций, есть свой парк, применяется грязелечение. Думаю, что от уныния это помогало неплохо.