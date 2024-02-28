Жителей Ростова до революции лечили подвешиванием вниз головой и красным светом

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
И эта манипуляция может приводить к улучшению состояния здоровья. В частности, могут проходить боли в спине, улучшаться кровообращение и работа лимфатической системы. Конечно, такое лечение осуществляется только по назначению врача.
Этот необычный метод лечения был известен еще во времена Гиппократа. В частности, этот великий врач и прародитель медицины как науки упоминал в своих трудах, как поднимал пациентов на лестницу с помощью комбинации ремней и блоков, используя силу гравитации для растягивания тела. И таким необычным способом он излечивал от болей и недугов.
Какие же болезни лечили подвешиванием ростовцы в конце девятнадцатого − начале двадцатого века? Болезни лечили разные.
Например, известный ростовский доктор Рындзюн в своем санатории лечил подвешиванием мужское бессилие, спинную сухотку и неврастению. Конечно, с позиции сегодняшнего дня некоторые способы лечения кажутся странными.
А вообще доктор Рындзюн в своем санатории использовал новейшие методики тех лет. Например, в его санатории в Ростове лечили больных красным и синим светом, солнечными ваннами (так что это была еще и светолечебница). Применяли для лечения пациентов массаж и гидромассаж.
Лечили также электричеством и электрическими ваннами женские и нервные болезни, параличи и другие.
Использовали в лечении и диагностике болезней рентгеновские лучи. Действительно, это уже революционные методы диагностики для дореволюционной России. В санатории Рындзюна принимали всех пациентов, кроме душевнобольных.
Вообще, доктор Рындзюн лечил, по-моему, почти все болезни. Реклама его клиники часто публиковалась в ростовских газетах тех лет. В этой рекламе утверждалось, что в санатории Рындзюна лечат (вы только вдумайтесь!) подагру, все женские и нервные болезни, катары, ишиас, уныние. В рекламах также говорилось, что в клинике принимают врачи разных специализаций, есть свой парк, применяется грязелечение. Думаю, что от уныния это помогало неплохо.
Несомненно, доктор Рындзюн был новатором. Например, он в лечении применял душ Шарко, купание в озерах, хвойные ванны, кислородотерапию. Я считаю, что физиотерапия и санаторно-курортное лечение играют большую роль в оздоровлении человека, в профилактике тех или иных болезней. В этом он был прав. И, конечно, помог многим ростовцам и нахичеванцам оздоровиться.
Кстати, утверждали, что на чудо-подвешивания доктора Рындзюна приезжали пациенты и из других городов. Думаю, кому-то помогало это лечение, а кому-то надо было просто жениться. Тогда бы и вся хворь прошла. Но это уже другая история.
Георгий Багдыков