Зоолог рассказал, могут ли волки-людоеды с Украины поселиться в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Напомним, что в Ростовской области появились «новые» волки, которые вызвали опасения у охотников. Известно, что в донской край волки пошли с Воронежской и Волгоградской областей. Однако охотники полагают, что волки идут с Украины. Они якобы не боятся ничего и могут нападать на людей.
«Волки с Украины и прежде к нам приходили. Им же никак не объяснить, что границу переходить нельзя. Но с ближайших регионов к нам бегут не только волки. С начала боевых действий у нас стали появляться аисты, начала меняться структура птичьего населения. Птицы и животные боятся громких звуков. Для них это жесточайший фактор беспокойства», — отмечает Алексей Тихонов.
Спикер разъясняет, что волки-людоеды не могут оказаться в Ростовской области.
«Для того, чтобы волки нападали на людей, они должны быть не пуганные. И у нас, и в соседних регионах большая плотность населения. Поэтому если волк попытается сделать нечто агрессивное, на него сразу объявят охоту. Даже когда волки начинают учить своих щенят резать скот, их сразу вычисляют и объявляют загонную охоту. Поэтому людей волки боятся», — разъясняет зоолог.
Эксперт добавляет, что одно время изучал тему людоедства среди волков, тщательно разбираясь в услышанных историях.
«Но как только доходило до конкретики, все эти рассказанные истории обрывались. Выяснялось, что рассказавший историю двоюродный племянник первой жены одного из друзей родственника уехал и концы оборваны. И так было каждый раз. Поэтому я уверен, что людоедство среди волков в населенных регионах — в основном, это байки», — делится мнением собеседник.
В качестве примера зоолог приводит другого крупнейшего хищника — медведя.
«Как-то на Кавказе поставили мы лагерь. Местные пастухи нас предупредили, что лагерь наш оказался в леске, где живет медведь. А потом мы увидели и мишку — он убегал от нас. У меня осталось несколько его фотографий, но на всех запечатлен лишь хвост убегающего хищника. По сути, сами того не подозревая, мы выгнали медведя с обжитого места. А он по вечерам вылезал на соседнюю гору и смотрел — ушли мы или нет. Ждал, когда можно будет вернуться. Также и волки не станут нападать на человека в населенных регионах. Возможно, в дикой тайге могут произойти единичные случаи. Недавно, кстати, об этом писали, но по факту оказалось, что фейк», — резюмирует Алексей Тихонов.
Ранее, со ссылкой на слова фермеров, RostovGazeta сообщала, почему не удается победить волков на севере Ростовской области.