Зоолог рассказал, могут ли волки-людоеды с Украины поселиться в Ростовской области

«Как-то на Кавказе поставили мы лагерь. Местные пастухи нас предупредили, что лагерь наш оказался в леске, где живет медведь. А потом мы увидели и мишку — он убегал от нас. У меня осталось несколько его фотографий, но на всех запечатлен лишь хвост убегающего хищника. По сути, сами того не подозревая, мы выгнали медведя с обжитого места. А он по вечерам вылезал на соседнюю гору и смотрел — ушли мы или нет. Ждал, когда можно будет вернуться. Также и волки не станут нападать на человека в населенных регионах. Возможно, в дикой тайге могут произойти единичные случаи. Недавно, кстати, об этом писали, но по факту оказалось, что фейк», — резюмирует Алексей Тихонов.