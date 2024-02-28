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Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Зоолог рассказал, могут ли волки-людоеды с Украины поселиться в Ростовской области

Зоолог рассказал, могут ли волки-людоеды с Украины поселиться в Ростовской области

28 февраля 2024, 08:56
Фото: Curieux/peupleloup/cc by sa 2.0/flickr.com
Зоолог рассказал, могут ли волки-людоеды с Украины поселиться в Ростовской области

Зоолог Тихонов рассказал, могут ли волки-людоеды появиться в Ростовской области

Людоедство волков в Ростовской области — это байки. В густонаселенных регионах волки хорошо знают, кто такой человек и на людей не нападают, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Напомним, что в Ростовской области появились «новые» волки, которые вызвали опасения у охотников. Известно, что в донской край волки пошли с Воронежской и Волгоградской областей. Однако охотники полагают, что волки идут с Украины. Они якобы не боятся ничего и могут нападать на людей.

«Волки с Украины и прежде к нам приходили. Им же никак не объяснить, что границу переходить нельзя. Но с ближайших регионов к нам бегут не только волки. С начала боевых действий у нас стали появляться аисты, начала меняться структура птичьего населения. Птицы и животные боятся громких звуков. Для них это жесточайший фактор беспокойства», — отмечает Алексей Тихонов.

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Спикер разъясняет, что волки-людоеды не могут оказаться в Ростовской области.

«Для того, чтобы волки нападали на людей, они должны быть не пуганные. И у нас, и в соседних регионах большая плотность населения. Поэтому если волк попытается сделать нечто агрессивное, на него сразу объявят охоту. Даже когда волки начинают учить своих щенят резать скот, их сразу вычисляют и объявляют загонную охоту. Поэтому людей волки боятся», — разъясняет зоолог.

Эксперт добавляет, что одно время изучал тему людоедства среди волков, тщательно разбираясь в услышанных историях.

Спикер разъясняет, что волки-людоеды не могут оказаться в Ростовской области.Спикер разъясняет, что волки-людоеды не могут оказаться в Ростовской области.
Спикер разъясняет, что волки-людоеды не могут оказаться в Ростовской области.
Фото: Doug Smith/nps.gov/cc0

«Но как только доходило до конкретики, все эти рассказанные истории обрывались. Выяснялось, что рассказавший историю двоюродный племянник первой жены одного из друзей родственника уехал и концы оборваны. И так было каждый раз. Поэтому я уверен, что людоедство среди волков в населенных регионах — в основном, это байки», — делится мнением собеседник.

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В качестве примера зоолог приводит другого крупнейшего хищника — медведя.

«Как-то на Кавказе поставили мы лагерь. Местные пастухи нас предупредили, что лагерь наш оказался в леске, где живет медведь. А потом мы увидели и мишку — он убегал от нас. У меня осталось несколько его фотографий, но на всех запечатлен лишь хвост убегающего хищника. По сути, сами того не подозревая, мы выгнали медведя с обжитого места. А он по вечерам вылезал на соседнюю гору и смотрел — ушли мы или нет. Ждал, когда можно будет вернуться. Также и волки не станут нападать на человека в населенных регионах. Возможно, в дикой тайге могут произойти единичные случаи. Недавно, кстати, об этом писали, но по факту оказалось, что фейк», — резюмирует Алексей Тихонов.

Ранее, со ссылкой на слова фермеров, RostovGazeta сообщала, почему не удается победить волков на севере Ростовской области.

Фермеры рассказали, почему не удается победить волков на севере Ростовской области
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