Зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Житель Ростовской области пошел на рыбалку и поймал огромных размеров щуку, которую отпустил. Причем, по словам дончанина, щука клюнула на сравнительно небольшую приманку.
Напомним, что это не единственный случай, когда рыболов удивился размеру улова. Похожие истории встречались и раньше.
Зоолог рассказывает, что огромного размера щук в водоемах Ростовской области осталось очень мало.
«Их всех повылавливали, но отдельные экземпляры еще сохраняются. Дон-батюшка — большая река», — отмечает Алексей Тихонов.
Эксперт рассказывает, что прежде у нас водилось множество крупных рыб. В их числе — крупные сомы. Также в Сети можно найти и старые фотографии огромных белуг, которые водились в донском крае.
«Промышленное рыболовство у нас не особо сильно развито. Для этого в основном существуют прудовые хозяйства. А вот браконьерство и простое любительское рыболовство принимают серьезные масштабы, — говорит зоолог. — Крупные щуки — уже большая редкость. Они же растут довольно долго, в течение жизни, но с возрастом растут меньше. Так что большие размеры говорят о том, что рыба достаточно старая. Правда, учитывая, как у нас вылавливают рыбу, сильно старой она не бывает».
Ранее RostovGazeta сообщала, как в сетях браконьеров оказались краснокнижные осетры и дельфин в Ростовской области.