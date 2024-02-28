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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Зоолог рассказал, почему больших рыб в Ростовской области осталось очень мало

Зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба

28 февраля 2024, 07:33
Фото: donland.ru
Зоолог рассказал, почему больших рыб в Ростовской области осталось очень мало

Зоолог Тихонов объяснил, куда в Ростовской области пропала крупная рыба

Браконьерство и простое любительское рыболовство становится первым в Ростовской области по объему изъятых рыб. Больших рыб у нас уже почти не осталось, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Житель Ростовской области пошел на рыбалку и поймал огромных размеров щуку, которую отпустил. Причем, по словам дончанина, щука клюнула на сравнительно небольшую приманку.

Напомним, что это не единственный случай, когда рыболов удивился размеру улова. Похожие истории встречались и раньше.

Зоолог рассказывает, что огромного размера щук в водоемах Ростовской области осталось очень мало.

«Их всех повылавливали, но отдельные экземпляры еще сохраняются. Дон-батюшка — большая река», — отмечает Алексей Тихонов.

Эксперт рассказывает, что прежде у нас водилось множество крупных рыб. В их числе — крупные сомы. Также в Сети можно найти и старые фотографии огромных белуг, которые водились в донском крае.

Удивительных размеров щуку поймал рыбак в Ростовской области
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«Промышленное рыболовство у нас не особо сильно развито. Для этого, в основном, существуют прудовые хозяйства.»«Промышленное рыболовство у нас не особо сильно развито. Для этого, в основном, существуют прудовые хозяйства.»
«Промышленное рыболовство у нас не особо сильно развито. Для этого, в основном, существуют прудовые хозяйства.»
Фото: uprvetro.donland.ru

«Промышленное рыболовство у нас не особо сильно развито. Для этого в основном существуют прудовые хозяйства. А вот браконьерство и простое любительское рыболовство принимают серьезные масштабы, — говорит зоолог. — Крупные щуки — уже большая редкость. Они же растут довольно долго, в течение жизни, но с возрастом растут меньше. Так что большие размеры говорят о том, что рыба достаточно старая. Правда, учитывая, как у нас вылавливают рыбу, сильно старой она не бывает».

Ранее RostovGazeta сообщала, как в сетях браконьеров оказались краснокнижные осетры и дельфин в Ростовской области.

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