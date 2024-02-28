Зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба

«Промышленное рыболовство у нас не особо сильно развито. Для этого в основном существуют прудовые хозяйства. А вот браконьерство и простое любительское рыболовство принимают серьезные масштабы, — говорит зоолог. — Крупные щуки — уже большая редкость. Они же растут довольно долго, в течение жизни, но с возрастом растут меньше. Так что большие размеры говорят о том, что рыба достаточно старая. Правда, учитывая, как у нас вылавливают рыбу, сильно старой она не бывает».