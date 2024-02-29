Банк «Центр-инвест» увеличил капитал на развитие науки и образования на 100 млн руб

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Средства пойдут на выплату стипендий отличившимся студентам вузов и средних специальных учебных заведений юга страны. В частности, на поддержку смогут рассчитывать молодые ребята, которые проявили способности в сфере IT и которые получают обучение по общественному управлению в казачьих обществах.
Фонд учрежден в 2007 году банком «Центр-инвест» и частными меценатами. На текущий момент это самый крупный на юге России эндаумент-фонд. Ежегодно эта организация совместно с банком выплачивает стипендии и гранты в размере 12,5 миллиона рублей. Средства уже получили более 35 тысяч студентов.
Банк «Центр-инвест» с момента своего основания занимается проектами, которые направлены на повышение качества образования в России.