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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Банк «Центр-инвест» увеличил капитал на развитие науки и образования на 100 млн руб

Банк «Центр-инвест» увеличил капитал на развитие науки и образования на 100 млн руб

29 февраля 2024, 09:17
Фото: rawpixel.com/freepik
Банк «Центр-инвест» принял решение о выделении дополнительного финансирования фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО». На развитие научного и образовательного потенциала региона направлено еще 100 миллионов рублей.

Средства пойдут на выплату стипендий отличившимся студентам вузов и средних специальных учебных заведений юга страны. В частности, на поддержку смогут рассчитывать молодые ребята, которые проявили способности в сфере IT и которые получают обучение по общественному управлению в казачьих обществах.

Фонд учрежден в 2007 году банком «Центр-инвест» и частными меценатами. На текущий момент это самый крупный на юге России эндаумент-фонд. Ежегодно эта организация совместно с банком выплачивает стипендии и гранты в размере 12,5 миллиона рублей. Средства уже получили более 35 тысяч студентов.

Банк «Центр-инвест» с момента своего основания занимается проектами, которые направлены на повышение качества образования в России.

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