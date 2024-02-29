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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Чай оказывает положительное влияние на когнитивные функции

29 февраля 2024, 05:33
По словам диетолога Тристы Бест, чай благотворно влияет на способности мозга. Она утверждает, что аминокислоты, содержащиеся в чае, стимулируют его работу.

Кроме того, кофеин, присутствующий в чае, в сочетании с аминокислотой повышает бодрость и активность мозга. По мнению Бест, чашка чая может дать заряд энергии и улучшить мыслительные способности. Она рекомендует предпочитать черные и зеленые сорта чая для достижения такого эффекта, пишет pravda.ru.

Тем не менее, следует помнить, что избыточное потребление чая или его позднее употребление вечером может негативно сказаться на здоровье.

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