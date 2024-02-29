Чай оказывает положительное влияние на когнитивные функции

Кроме того, кофеин, присутствующий в чае, в сочетании с аминокислотой повышает бодрость и активность мозга. По мнению Бест, чашка чая может дать заряд энергии и улучшить мыслительные способности. Она рекомендует предпочитать черные и зеленые сорта чая для достижения такого эффекта, пишет pravda.ru.