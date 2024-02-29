Дешевое сырье в растворимом кофе может вызвать патологии

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:04
По его словам, это может быть некачественное или даже бракованное сырье. Постоянное потребление такого кофе может вызвать гастрит, язвы, панкреатит и другие заболевания, пишет NEWS.ru.
Кроме того, дешевый растворимый кофе содержит ароматизаторы, вещества, которые усиливают вкус и запах. Особенно это относится к пакетированному кофе, в который также добавляют сахар, красители и различные растительные компоненты.