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Published Сегодня, 08:01

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Updated Сегодня, 08:04

Дешевое сырье в растворимом кофе может вызвать патологии

29 февраля 2024, 08:01
Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин сообщил, что при производстве растворимого кофе обычно используют недорогое сырье. По

По его словам, это может быть некачественное или даже бракованное сырье. Постоянное потребление такого кофе может вызвать гастрит, язвы, панкреатит и другие заболевания, пишет NEWS.ru.

Кроме того, дешевый растворимый кофе содержит ароматизаторы, вещества, которые усиливают вкус и запах. Особенно это относится к пакетированному кофе, в который также добавляют сахар, красители и различные растительные компоненты.

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