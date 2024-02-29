Донской адвокат пыталась освободить осужденного из колонии, но попала туда сама

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В четверг, 29 февраля, сотрудники ФСБ объявили, что суд вынес приговор шахтинскому адвокату Адвокатской палаты Ростовской области, подозреваемой в мошенничестве.
По данным оперативников, адвокат Виктория Нещадина получила 650 тысяч рублей от представителей осужденного, отбывающего срок в колонии. Эти деньги женщина обещала отдать неустановленным правоохранителям, которые могут повлиять на решение об условно-досрочном освобождении дончанина из колонии.
В итоге в отношении женщины возбудили дело о посредничестве во взяточничестве, а Шахтинский городской суд признал Нещадину виновной в мошенничестве, осудив ее на 1,5 года колонии общего режима.
Приговор пока не обрел законную силу.
Ранее в Ростовской области бывшего полицейского поймали на миллионной взятке.