Донской адвокат пыталась освободить осужденного из колонии, но попала туда сама

По данным оперативников, адвокат Виктория Нещадина получила 650 тысяч рублей от представителей осужденного, отбывающего срок в колонии. Эти деньги женщина обещала отдать неустановленным правоохранителям, которые могут повлиять на решение об условно-досрочном освобождении дончанина из колонии.