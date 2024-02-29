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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Донской адвокат пыталась освободить осужденного из колонии, но попала туда сама

Донской адвокат пыталась освободить осужденного из колонии, но попала туда сама

29 февраля 2024, 13:20
Фото: 1MI
Донской адвокат пыталась освободить осужденного из колонии, но попала туда сама

Шахтинский адвокат получила 1,5 года за попытку подкупа правоохранителей

В Ростовской области адвокат отправилась в колонию за попытку подкупа правоохранителей ради досрочного освобождения осужденного, подробностями поделились в пресс-службе донского УФСБ.

В четверг, 29 февраля, сотрудники ФСБ объявили, что суд вынес приговор шахтинскому адвокату Адвокатской палаты Ростовской области, подозреваемой в мошенничестве.

По данным оперативников, адвокат Виктория Нещадина получила 650 тысяч рублей от представителей осужденного, отбывающего срок в колонии. Эти деньги женщина обещала отдать неустановленным правоохранителям, которые могут повлиять на решение об условно-досрочном освобождении дончанина из колонии.

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В итоге в отношении женщины возбудили дело о посредничестве во взяточничестве, а Шахтинский городской суд признал Нещадину виновной в мошенничестве, осудив ее на 1,5 года колонии общего режима.

Приговор пока не обрел законную силу.

Ранее в Ростовской области бывшего полицейского поймали на миллионной взятке.

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