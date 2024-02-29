Донской парламент сформирует план работы по исполнению президентского Послания

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В своем Послании глава государства сформулировал решение самых важных вопросов, которые волнуют жителей всех регионов нашей страны, включая Ростовскую область.
— Находясь в зале и слушая Президента, отчётливо осознавал, что слышу ответы на многие вопросы, которые постоянно звучат на депутатских встречах с избирателями. Президент предложил широкую палитру политических, управленческих и законодательных решений тех вопросов, которые волнуют наших сограждан и абсолютное большинство этих решений затрагивают донской край. Например развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство скоростных железнодорожных магистралей, строительство новых автомобильных дорог — все это волнует жителей нашего региона, также как и новации по средней школе, высшему образованию и развитию фундаментальной науки. Поддержка семей с детьми становится постоянным корневым приоритетом государственной политики. До 2030 года продлеваются программа материнского капитала, семейная ипотека и погашение части ипотечного кредита. Расширяется система налоговых вычетов. Комплексная программа охраны материнства и детского здоровья получат подкрепление в виде триллиона рублей на модернизацию и оснащение объектов здравоохранения, — делится Александр Ищенко.
Председатель Законодательного собрания нашего региона добавил, что в послании прозвучали поручения проработать новые проекты по оплате труда и сделать более весомой поддержку молодых специалистов. А программы «Земский врач» и «Земский учитель» дополнит новая программа «Земский работник культуры».
—Президент озвучил и новые подходы к повсеместному широкому инфраструктурному развитию регионов. Заявлено о значительном увеличении средств на развитие инфраструктуры, в том числе в малых городах и поселениях. Большая помощь будет оказана регионам для продолжения капитальных ремонтов школ и детских садов, для дальнейшей реализации программ комфортной городской и сельской среды. Масштабные инвестиции сделает государство в создание скоростных транспортных сообщений на самых востребованных направлениях.Также предстоят масштабные вложения в развитие эффективных инновационных производств, в инженерную школу, в вузовское и среднее профессиональное образование, — говорит председатель донского парламента.
По словам Александра Ищенко, именно сейчас создаётся новое качество будущего России, которое формируется не только прикладными и финансовыми решениями, но и новым качеством нравственного состояния общества, где энергия нашего народа и единство, дают общую убеждённость в незыблемости собственного независимого пути.
— Именно эту главную задачу и выполняют сейчас наши герои на полях сражений в специальной военной операции. Глава государства отдал дань павшим, предложив почтить их память минутой молчания. А поддержка участников специальной военной операции, их семей, как отметил лидер нашей страны, стала искренним делом для всех органов власти и абсолютного большинства российских граждан, — поясняет Александр Ищенко.
В Законодательном собрании Ростовской области отметили, что для реализации Послания Президента, потребуются новые законодательные решения на федеральном и региональном уровнях. А детальный план по исполнению президентского Послания будет сформирован донским парламентом в ближайшее время.