Донской парламент сформирует план работы по исполнению президентского Послания

— Находясь в зале и слушая Президента, отчётливо осознавал, что слышу ответы на многие вопросы, которые постоянно звучат на депутатских встречах с избирателями. Президент предложил широкую палитру политических, управленческих и законодательных решений тех вопросов, которые волнуют наших сограждан и абсолютное большинство этих решений затрагивают донской край. Например развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство скоростных железнодорожных магистралей, строительство новых автомобильных дорог — все это волнует жителей нашего региона, также как и новации по средней школе, высшему образованию и развитию фундаментальной науки. Поддержка семей с детьми становится постоянным корневым приоритетом государственной политики. До 2030 года продлеваются программа материнского капитала, семейная ипотека и погашение части ипотечного кредита. Расширяется система налоговых вычетов. Комплексная программа охраны материнства и детского здоровья получат подкрепление в виде триллиона рублей на модернизацию и оснащение объектов здравоохранения, — делится Александр Ищенко.