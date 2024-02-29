Экс-депутата Госдумы Варшавского осудили в Ростове за попытку хищения денег банка

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Сейчас поставили точку по делу бизнесмена Варшавского. В этот раз ему вменяли попытку хищения средств банка во время возведения завода «ДонБиоТех» в Волгодонске и злоупотребление полномочиями в ходе реализации проекта.
Отмечается, что Варшавского обвинили в попытке кражи 10 миллионов рублей. Теперь Ленинский районный суд вынес приговор, обвиняемому дали 7 лет и 10 месяцев колонии.
По информации издания, сам фигурант не признал вину.
Ранее он уже был признан виновным в неуплате налогов Ростовским электрометаллургическим заводом и хищении 2,8 миллиардов рублей у банка «Петрокоммерц».