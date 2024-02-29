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Экс-депутата Госдумы Варшавского осудили в Ростове за попытку хищения денег

Экс-депутата Госдумы Варшавского осудили в Ростове за попытку хищения денег банка

29 февраля 2024, 04:48

Экс-депутата Госдумы Варшавского осудили в Ростове за попытку хищения денег

В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Варшавскому по делу о попытке хищения денег у банка, сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас поставили точку по делу бизнесмена Варшавского. В этот раз ему вменяли попытку хищения средств банка во время возведения завода «ДонБиоТех» в Волгодонске и злоупотребление полномочиями в ходе реализации проекта.

Отмечается, что Варшавского обвинили в попытке кражи 10 миллионов рублей. Теперь Ленинский районный суд вынес приговор, обвиняемому дали 7 лет и 10 месяцев колонии.

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По информации издания, сам фигурант не признал вину.

Ранее он уже был признан виновным в неуплате налогов Ростовским электрометаллургическим заводом и хищении 2,8 миллиардов рублей у банка «Петрокоммерц».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Банк#Ростов#Злоупотребление полномочиями#Происшествия#Вадим Варшавский#Хищение денег
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