Гидрометцентр рассказал, какой будет погода на Дону в первые дни весны

Синоптики объявили, что в первый день весны, 1 марта, дончан ожидает облачная погода без существенных осадков. Ночью и утром улицы донских городов окутает туман, в регионе ожидается сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Будущей ночью на севере и востоке области ожидаются 11-градусные морозы, однако днем воздух прогреется до +5 градусов, а на юге потеплеет до +11 градусов.