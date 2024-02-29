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Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Гидрометцентр рассказал, какой будет погода на Дону в первые дни весны

Гидрометцентр рассказал, какой будет погода на Дону в первые дни весны

29 февраля 2024, 18:01
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Гидрометцентр рассказал, какой будет погода на Дону в первые дни весны

Потепление до +11 градусов и штормовой ветер ожидаются в Ростовской области

В первые дни весны в Ростовской области потеплеет до +11 градусов, также ожидается сильный ветер скоростью до 20 метров в секунду, об этом сообщили в пресс-службе Ростовского гидрометцентра.

Синоптики объявили, что в первый день весны, 1 марта, дончан ожидает облачная погода без существенных осадков. Ночью и утром улицы донских городов окутает туман, в регионе ожидается сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Будущей ночью на севере и востоке области ожидаются 11-градусные морозы, однако днем воздух прогреется до +5 градусов, а на юге потеплеет до +11 градусов.

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В выходные, 2 и 3 марта, погода начнет портиться, возможны осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -10 до +10 градусов в течение суток.

Согласно предварительному долгосрочному прогнозу, в марте дончан ожидает умеренно теплая погода, при этом около двух недель в регионе будет держаться облачная или дождливая погода с температурой воздуха от +4 до +11 градусов.

Ранее в части Ростовской области запретили рыбачить с 1 марта.

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