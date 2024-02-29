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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:52

Классным руководителям в два раза увеличат выплаты в Ростовской области

Классным руководителям в два раза увеличат выплаты в Ростовской области

29 февраля 2024, 10:50
Фото: donland.ru
Классным руководителям в два раза увеличат выплаты в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, выплаты для классных руководителей должны вырасти в два раза, заявил глава государства Владимир Путин.

Он подчеркнул, что это касается сотрудников в населенных пунктах, где проживают менее 100 тысяч человек. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2024 года, они также коснулся кураторов групп в колледжах.

А с 1 сентября этого года Путин предложил платить по пять тысяч рублей в месяц советникам директоров школ и колледжей.

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Все это прозвучало во время обращения к Федеральному собранию. Президент поставил задачу к 2030 году обновить детские сады и школы. Говоря о школьном образовании, он подчеркнул необходимость строительства дополнительных учебных заведений. Президент также отметил, что в крупных городах страны рождается большое количество детей, что приводит к нехватке учебных мест и вынуждает школы работать в две или три смены.

Ранее стало известно, что в школах Ростова могут увеличить количество часов на изучение истории.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выплаты#Владимир Путин#Населенные пункты#Классные руководители#Кураторы групп
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