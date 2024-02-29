Классным руководителям в два раза увеличат выплаты в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Он подчеркнул, что это касается сотрудников в населенных пунктах, где проживают менее 100 тысяч человек. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2024 года, они также коснулся кураторов групп в колледжах.
А с 1 сентября этого года Путин предложил платить по пять тысяч рублей в месяц советникам директоров школ и колледжей.
Все это прозвучало во время обращения к Федеральному собранию. Президент поставил задачу к 2030 году обновить детские сады и школы. Говоря о школьном образовании, он подчеркнул необходимость строительства дополнительных учебных заведений. Президент также отметил, что в крупных городах страны рождается большое количество детей, что приводит к нехватке учебных мест и вынуждает школы работать в две или три смены.
Ранее стало известно, что в школах Ростова могут увеличить количество часов на изучение истории.