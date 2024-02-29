Классным руководителям в два раза увеличат выплаты в Ростовской области

Все это прозвучало во время обращения к Федеральному собранию. Президент поставил задачу к 2030 году обновить детские сады и школы. Говоря о школьном образовании, он подчеркнул необходимость строительства дополнительных учебных заведений. Президент также отметил, что в крупных городах страны рождается большое количество детей, что приводит к нехватке учебных мест и вынуждает школы работать в две или три смены.