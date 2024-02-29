Мороженое со вкусом донских раков выпустили в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Владельцы заведения хотели придумать вкус, который будет ассоциироваться с Ростовом. На этот процесс у них ушла неделя и теперь можно попробовать лакомство с ароматом раков.
К 23 февраля появилась партия весом 10 килограммов. Одна посетительниц кафе после дегустации заявила, что ее удивил вкус, который на 100% похож на раков.
Издание пишет, что винный и гастрономический эксперт Алексей Матвеенко отнесся скептически к новому вкусу. Ему с трудом верится, что это мороженое будет пользоваться спросом.
«В отличие, например, от крафтового пива на раковых панцирях, придуманного ростовским пивоваром», — заявил Матвиенко.
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