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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:46

Мороженое со вкусом донских раков выпустили в Ростовской области

Мороженое со вкусом донских раков выпустили в Ростовской области

29 февраля 2024, 09:44
Фото: wikimedia.org
Мороженое со вкусом донских раков выпустили в Ростовской области
В одной из джелаторий Ростова-на-Дону появилось мороженое со вкусом донских раков, сообщает газета «Молот».

Владельцы заведения хотели придумать вкус, который будет ассоциироваться с Ростовом. На этот процесс у них ушла неделя и теперь можно попробовать лакомство с ароматом раков.

К 23 февраля появилась партия весом 10 килограммов. Одна посетительниц кафе после дегустации заявила, что ее удивил вкус, который на 100% похож на раков.

Издание пишет, что винный и гастрономический эксперт Алексей Матвеенко отнесся скептически к новому вкусу. Ему с трудом верится, что это мороженое будет пользоваться спросом.

«В отличие, например, от крафтового пива на раковых панцирях, придуманного ростовским пивоваром», — заявил Матвиенко.

Ранее Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мороженое#Донские раки
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