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Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

«Начинается нервный тик»: ростовчан испугал дрон, упавший во дворе ЖК

«Начинается нервный тик»: ростовчан испугал дрон, упавший во дворе ЖК

29 февраля 2024, 16:34
Фото: 1MI
«Начинается нервный тик»: ростовчан испугал дрон, упавший во дворе ЖК

Ростовчане призвали ввести штрафы по 400 тысяч рублей за запуск дронов

В Ростове жители, напуганные обнаруженным дроном, призвали штрафовать владельцев беспилотников, комментарии появились в местных Telegram-каналах.

Напомним, вечером 29 февраля СМИ объявили, что во дворе одного из жилых комплексов в Пролетарском районе Ростова обнаружили беспилотник. Дрон заметил житель одного из домов, на место происшествия вызвали экстренные службы. Вызов подтвердили и в ГУ МЧС по Ростовской области.

Судя по видео, опубликованному в соцсетях страшной находкой оказался небольшой квадрокоптер, который находился на земле у подъезда одного из домов на улице Вересаева.

«Такой квадрокоптер с трудом улетит на один километр от оператора, еще и с нынешними „глушилками“, а, судя по размеру, звук издает минимальный. Летал близко, вот и спалили», «Кто-то получит хороший штраф, они же запрещены сейчас», «На самом деле, не очень смешно, на Шолохова вчера такой же нашли… Начинается нервный тик», — прокомментировали увиденное местные жители.

«Что-то часто дроны падать стали», — философски заметили ростовчане.

В ростовском ЖК в Александровке упал дрон
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Но нашлись и те, кого возмутило использование дронов на территории города.

«За этот вызов штраф тысяч 400 впаять, соизмеримый затратам государства[прим. редакции — на приезд сотрудников экстренных служб]… Тогда желание запускать дроны отпало бы», — заявил один из ростовчан.

Обращаем внимание, данных о происхождении дрона или его владельце пока не поступало, информация уточняется.

Ранее дончанам показали коллекцию беспилотников, которыми пытались ударить по Ростовской области.

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