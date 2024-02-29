«Начинается нервный тик»: ростовчан испугал дрон, упавший во дворе ЖК

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Напомним, вечером 29 февраля СМИ объявили, что во дворе одного из жилых комплексов в Пролетарском районе Ростова обнаружили беспилотник. Дрон заметил житель одного из домов, на место происшествия вызвали экстренные службы. Вызов подтвердили и в ГУ МЧС по Ростовской области.
Судя по видео, опубликованному в соцсетях страшной находкой оказался небольшой квадрокоптер, который находился на земле у подъезда одного из домов на улице Вересаева.
«Такой квадрокоптер с трудом улетит на один километр от оператора, еще и с нынешними „глушилками“, а, судя по размеру, звук издает минимальный. Летал близко, вот и спалили», «Кто-то получит хороший штраф, они же запрещены сейчас», «На самом деле, не очень смешно, на Шолохова вчера такой же нашли… Начинается нервный тик», — прокомментировали увиденное местные жители.
«Что-то часто дроны падать стали», — философски заметили ростовчане.
Но нашлись и те, кого возмутило использование дронов на территории города.
«За этот вызов штраф тысяч 400 впаять, соизмеримый затратам государства[прим. редакции — на приезд сотрудников экстренных служб]… Тогда желание запускать дроны отпало бы», — заявил один из ростовчан.
Обращаем внимание, данных о происхождении дрона или его владельце пока не поступало, информация уточняется.
Ранее дончанам показали коллекцию беспилотников, которыми пытались ударить по Ростовской области.