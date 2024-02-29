«Начинается нервный тик»: ростовчан испугал дрон, упавший во дворе ЖК

«Такой квадрокоптер с трудом улетит на один километр от оператора, еще и с нынешними „глушилками“, а, судя по размеру, звук издает минимальный. Летал близко, вот и спалили», «Кто-то получит хороший штраф, они же запрещены сейчас», «На самом деле, не очень смешно, на Шолохова вчера такой же нашли… Начинается нервный тик», — прокомментировали увиденное местные жители.