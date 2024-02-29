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Posted 29 февраля 2024, 05:54

Published 29 февраля 2024, 05:54

Modified 29 февраля 2024, 05:56

Updated 29 февраля 2024, 05:56

Оптовая цена на бензин взлетела на 27% в Ростовской области

Оптовая цена на бензин взлетела на 27% в Ростовской области

29 февраля 2024, 05:54
Фото: 1MI.
В Ростовской области за год оптово-отпускная цена на бензин АИ-92 выросла на 27,3%, сообщили в правительстве региона.

Сейчас средняя стоимость тонны АИ-92 составляет 55,1 тысячи рублей. С начала года этот показатель упал на 3,3%.

Однако за год цены увеличились на 27,3%. В регионе продолжается закупка топлива для весенне-полевых работ, в этом году потребуются 99,3 тысячи тонн дизеля и 17,8 тысячи тонн бензина.

Стало известно, сколько бензина можно купить на одну зарплату в Ростове
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В данный момент в наличии имеется 35% от потребности ГСМ. Остальные объемы планируется приобрести во время работ.

Ранее стало известно, сколько бензина можно купить на одну зарплату в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого ФАС возбудила дела по факту завышения цен на бензин в регионе.

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