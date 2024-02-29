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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Опрос: каждый пятый россиянин остается в офисе допоздна один-два раза в квартал

29 февраля 2024, 06:07
72% жителей России часто задерживаются на работе. Из них, 20% респондентов остаются в офисе допоздна раз или два в квартал, 18% — до двух раз в месяц, а 16% — пару раз в неделю.

Еще 18% участников опроса задерживаются практически каждый день. Однако, 28% опрошенных никогда не задерживаются после работы, пишет RT.

Почти половина (43%) участников исследования указали, что причиной задержек являются срочные задачи, появляющиеся в последние минуты рабочего дня. Также 43% респондентов заявили, что им сложно закончить работу вовремя из-за закрытия квартала или года. А 36% не успевают выполнить все задачи в течение дня.

Кроме того, 15% опрошенных заявили, что после работы занимаются рутинными делами. 10% россиян сказали, что им проще работать в офисе, когда коллеги уже ушли, а еще 10% доделывают работу за своих коллег. 6% респондентов не могут уйти с работы пока их руководитель находится в офисе.

В опросе приняли участие более 3,6 тысяч респондентов.

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