Опрос: каждый пятый россиянин остается в офисе допоздна один-два раза в квартал

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Еще 18% участников опроса задерживаются практически каждый день. Однако, 28% опрошенных никогда не задерживаются после работы, пишет RT.
Почти половина (43%) участников исследования указали, что причиной задержек являются срочные задачи, появляющиеся в последние минуты рабочего дня. Также 43% респондентов заявили, что им сложно закончить работу вовремя из-за закрытия квартала или года. А 36% не успевают выполнить все задачи в течение дня.
Кроме того, 15% опрошенных заявили, что после работы занимаются рутинными делами. 10% россиян сказали, что им проще работать в офисе, когда коллеги уже ушли, а еще 10% доделывают работу за своих коллег. 6% респондентов не могут уйти с работы пока их руководитель находится в офисе.
В опросе приняли участие более 3,6 тысяч респондентов.