Опрос: каждый пятый россиянин остается в офисе допоздна один-два раза в квартал

72% жителей России часто задерживаются на работе. Из них, 20% респондентов остаются в офисе допоздна раз или два в квартал, 18% — до двух раз в месяц, а 16% — пару раз в неделю.