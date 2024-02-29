Оптовая цена на бензин взлетела на 27% в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Сейчас средняя стоимость тонны АИ-92 составляет 55,1 тысячи рублей. С начала года этот показатель упал на 3,3%.
Однако за год цены увеличились на 27,3%. В регионе продолжается закупка топлива для весенне-полевых работ, в этом году потребуются 99,3 тысячи тонн дизеля и 17,8 тысячи тонн бензина.
В данный момент в наличии имеется 35% от потребности ГСМ. Остальные объемы планируется приобрести во время работ.
Ранее стало известно, сколько бензина можно купить на одну зарплату в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого ФАС возбудила дела по факту завышения цен на бензин в регионе.