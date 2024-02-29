Первый раздающий интернет трамвай появился на улицах Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Напомним, что всего планируется обновить 30 имеющихся вагонов, а также приобрести 76 новых трехсекционных трамваев.
Весь транспорт будет оснащен современными функциями, включая системы управления и диспетчерского контроля, предусмотрели и кондиционеры. Кроме того, появятся видеонаблюдение в салоне. Пассажиры смогут воспользоваться USB-разъемами для зарядки телефонов и бесплатным Wi-Fi в салоне вагона.
Теперь прошло тестирование улучшенного вагона. Он успешно проехал от Пролетарского депо до ж/д вокзала и обратно, пройдя этот путь, который немного превышает стандартный маршрут №1.
Город уже получил три трамвая, еще четыре — сейчас в процессе модернизации.
Ранее концессию на модернизацию трамвая в Ростове заключили на 25 лет. Материл на эту тему читайте по ссылке.