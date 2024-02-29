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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Первый раздающий Wifi трамвай появился на улицах Ростова-на-Дону

Первый раздающий интернет трамвай появился на улицах Ростова-на-Дону

29 февраля 2024, 11:18
Фото: «Ростовский трамвай»
Первый раздающий Wifi трамвай появился на улицах Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону начались тестовые испытания модернизированного трамвая, сказано в Telegram проекта «Ростовский трамвай».

Напомним, что всего планируется обновить 30 имеющихся вагонов, а также приобрести 76 новых трехсекционных трамваев.

Весь транспорт будет оснащен современными функциями, включая системы управления и диспетчерского контроля, предусмотрели и кондиционеры. Кроме того, появятся видеонаблюдение в салоне. Пассажиры смогут воспользоваться USB-разъемами для зарядки телефонов и бесплатным Wi-Fi в салоне вагона.

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Первый раздающий Wifi трамвай появился на улицах Ростова-на-Дону
Видео: «Ростовский трамвай»

Теперь прошло тестирование улучшенного вагона. Он успешно проехал от Пролетарского депо до ж/д вокзала и обратно, пройдя этот путь, который немного превышает стандартный маршрут №1.

Город уже получил три трамвая, еще четыре — сейчас в процессе модернизации.

Ранее концессию на модернизацию трамвая в Ростове заключили на 25 лет. Материл на эту тему читайте по ссылке.

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