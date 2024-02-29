Первый раздающий интернет трамвай появился на улицах Ростова-на-Дону

Весь транспорт будет оснащен современными функциями, включая системы управления и диспетчерского контроля, предусмотрели и кондиционеры. Кроме того, появятся видеонаблюдение в салоне. Пассажиры смогут воспользоваться USB-разъемами для зарядки телефонов и бесплатным Wi-Fi в салоне вагона.