Программу материнского капитала в Ростовской области продлят до 2030 года

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Глава государства обрисовал в послании главные цели России на предстоящие годы. Одной из них является повышение рождаемости. Путин заявил, что многодетность должна стать нормой жизни россиян. Сейчас же в десятках регионах РФ рождаемость находится на весьма низком уровне.
Чтобы привлекать граждан к рождению детей в России продлят до 2030 года действие программы материнского капитала.
Материнский капитал на первенца составляет 630 тысяч рублей. Еще 202 тысячи рублей платят за рождение второго ребенка.
Ранее RostovGazeta рассказала, как можно потратить материнский капитал в Ростовской области в 2024 году.