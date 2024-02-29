Программу материнского капитала в Ростовской области продлят до 2030 года

Глава государства обрисовал в послании главные цели России на предстоящие годы. Одной из них является повышение рождаемости. Путин заявил, что многодетность должна стать нормой жизни россиян. Сейчас же в десятках регионах РФ рождаемость находится на весьма низком уровне.