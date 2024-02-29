Путин анонсировал строительство гостиниц у Азовского моря

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Во время послания Федеральному собранию он затронул тему туризма. Стало известно, что за ближайшие годы в национальных парках будет создана структура экотуризма.
Модернизированная безопасная инфраструктура появится и на водных объектах. Построят современные гостиницы, в том числе на побережьях Каспия, Балтики, Азовского, Черного морей.
Но о точно количестве комплексов сейчас информации нет.
Ранее стало известно, что в донском регионе в 2024 году пройдет строительство 10 модульных гостиниц. Это должно положительно сказаться на развитии туристической отрасли.
До этого говорилось, что острый дефицит гостиниц возник на трассе М-4 «Дон» в области.