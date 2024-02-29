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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 11:52

Путин анонсировал строительство гостиниц у Азовского моря

Путин анонсировал строительство гостиниц у Азовского моря

29 февраля 2024, 11:50
Фото: Александр Мотин/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Путин анонсировал строительство гостиниц у Азовского моря
В России появятся гостиницы на побережьях нескольких морей, в том числе Азовского, сообщил глава государства Владимир Путин.

Во время послания Федеральному собранию он затронул тему туризма. Стало известно, что за ближайшие годы в национальных парках будет создана структура экотуризма.

Модернизированная безопасная инфраструктура появится и на водных объектах. Построят современные гостиницы, в том числе на побережьях Каспия, Балтики, Азовского, Черного морей.

Но о точно количестве комплексов сейчас информации нет.

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Ранее стало известно, что в донском регионе в 2024 году пройдет строительство 10 модульных гостиниц. Это должно положительно сказаться на развитии туристической отрасли.

До этого говорилось, что острый дефицит гостиниц возник на трассе М-4 «Дон» в области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Туризм#Строительство#Азовское море#Владимир Путин#Гостиницы
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