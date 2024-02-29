Путин анонсировал строительство школ в Ростове

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Глава государства поставил задачу до 2030 года озаботиться ремонтом детских садов и школ. Говоря о последних, он заявил о необходимости строительства дополнительных учебных заведений. Путин обратил внимание, что в крупных городах страны рождается много детей. Школы сейчас вынуждены работать в две, а то и в три смены из-за нехватки мест.
В городах, где проблема стоит наиболее остро, школы будут строить за счет федеральных средств.
«Построим дополнительно в общей сложности не менее 150 школ и более ста детских садов», — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что на ремонт детских садов и школ Ростовской области потратят 7,5 миллиарда рублей.