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Путин анонсировал строительство школ в Ростове

Путин анонсировал строительство школ в Ростове

29 февраля 2024, 10:21
Фото: donland.ru
Путин анонсировал строительство школ в Ростове
Школы начнут строить в крупных развивающихся городах РФ, заявил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

Глава государства поставил задачу до 2030 года озаботиться ремонтом детских садов и школ. Говоря о последних, он заявил о необходимости строительства дополнительных учебных заведений. Путин обратил внимание, что в крупных городах страны рождается много детей. Школы сейчас вынуждены работать в две, а то и в три смены из-за нехватки мест.

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В городах, где проблема стоит наиболее остро, школы будут строить за счет федеральных средств.

«Построим дополнительно в общей сложности не менее 150 школ и более ста детских садов», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что на ремонт детских садов и школ Ростовской области потратят 7,5 миллиарда рублей.

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