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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Путин заявил о строительстве скоростной железной дороги в Ростов-на-Дону

Путин сообщил о строительстве скоростной железной дороги в Ростов-на-Дону

29 февраля 2024, 11:24
Фото: donland.ru
Путин заявил о строительстве скоростной железной дороги в Ростов-на-Дону
Глава государства Владимир Путин заявил, что в проект развития высокоскоростных железных дорог попадет Ростов-на-Дону, прозвучало в обращении к Федеральному собранию.

Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород. Затем предстоит прокладывать магистрали в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону и Черноморское побережье.

Кроме того, дорога пройдет к Минску и по другим востребованным направлениям. О точных датах реализации проекта информация не раскрывается.

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Ранее стало известно, что темпы ремонта трассы М-4 «Дон» снизились в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Минтрансе назвали альтернативные объезды платной части Западной хорды Ростова.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Москва#Скоростная железная дорога
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