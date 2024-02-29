Путин сообщил о строительстве скоростной железной дороги в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород. Затем предстоит прокладывать магистрали в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону и Черноморское побережье.
Кроме того, дорога пройдет к Минску и по другим востребованным направлениям. О точных датах реализации проекта информация не раскрывается.
Ранее стало известно, что темпы ремонта трассы М-4 «Дон» снизились в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Минтрансе назвали альтернативные объезды платной части Западной хорды Ростова.