«Пятёрочка» приглашает ростовчан вместе собрать «Корзину доброты»

На время акции сотрудники магазинов станут волонтёрами и помогут собрать адресную помощь семьям с детьми, одиноким пенсионерам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Любой посетитель сможет внести свой вклад: приобрести продукты с длительным сроком хранения (крупы, овощные, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макароны, сухофрукты и орехи, печенье и др.) и передать их волонтёрам в закассовой зоне. Собранные продукты передадут на склад, сформируют продуктовые наборы и доставят адресатам.