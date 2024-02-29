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Published Сегодня, 15:41

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Updated Сегодня, 15:43

«Пятёрочка» приглашает ростовчан вместе собрать «Корзину доброты»

«Пятёрочка» приглашает ростовчан вместе собрать «Корзину доброты»

29 февраля 2024, 15:41
Фото: Х5 Group
К празднованию своего двадцатипятилетнего юбилея торговая сеть приурочила самый масштабный дополнительный марафон «Корзина доброты». 1 и 2 марта продовольственную помощь можно будет оставить в 2100 магазинах «Пятёрочка» в 12 регионах страны, в том числе и в Ростовской области.

На время акции сотрудники магазинов станут волонтёрами и помогут собрать адресную помощь семьям с детьми, одиноким пенсионерам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Любой посетитель сможет внести свой вклад: приобрести продукты с длительным сроком хранения (крупы, овощные, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макароны, сухофрукты и орехи, печенье и др.) и передать их волонтёрам в закассовой зоне. Собранные продукты передадут на склад, сформируют продуктовые наборы и доставят адресатам.

Добавим, основная цель акции — оказание продовольственной помощи по технологии фуддрайв. Когда каждый желающий прямо в магазине может совершить покупку и передать ее в пользу нуждающихся людей или бездомных животных.

В марафоне примут участие все магазины «Пятёрочка» в Ростовской, Волгоградской, Самарской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в магазинах Воронежской, Липецкой, Ульяновской, Орловской и Тамбовской областях.

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