Ростовчанам рассказали, когда придется оплачивать разбитый в магазине товар

Издание пишет, что платить не придется, когда человек случайно разбил или повредил товар. Например, двигаясь по узкому проходу между полками, на которых расположены алкогольные напитки, и стопкой ящиков с неразобранным товаром, может случайно задеть одну из бутылок, что приведет к падению. Получается, что покупатель сделает это не специально.