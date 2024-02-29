Ростовчанам рассказали, когда придется оплачивать разбитый в магазине товар

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Если ущерб был нанесен намеренно или в результате действий, инициированных самим покупателем, магазину будет необходимо возместить ущерб.
К примеру, покупатель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и уронил на себя стеллаж с товарами. В другом случае человек намеренно выбросил бутылку или банку, или стеклянный контейнер выскользнул из его рук. В этих ситуациях магазин имеет право потребовать компенсацию за поврежденный товар от самого покупателя.
Издание пишет, что платить не придется, когда человек случайно разбил или повредил товар. Например, двигаясь по узкому проходу между полками, на которых расположены алкогольные напитки, и стопкой ящиков с неразобранным товаром, может случайно задеть одну из бутылок, что приведет к падению. Получается, что покупатель сделает это не специально.
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