rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Ростовчанам рассказали, когда придется оплачивать разбитый в магазине товар

Ростовчанам рассказали, когда придется оплачивать разбитый в магазине товар

29 февраля 2024, 13:21
Фото: 1MI
Ростовчанам рассказали, когда придется оплачивать разбитый в магазине товар
В России, в том числе Ростовской области, оплачивать разбитый товар придется только, если это было сделано умышленно, сообщает Newia.

Если ущерб был нанесен намеренно или в результате действий, инициированных самим покупателем, магазину будет необходимо возместить ущерб.

К примеру, покупатель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и уронил на себя стеллаж с товарами. В другом случае человек намеренно выбросил бутылку или банку, или стеклянный контейнер выскользнул из его рук. В этих ситуациях магазин имеет право потребовать компенсацию за поврежденный товар от самого покупателя.

Урбанист Зайцев рассказал, как вандалы уродуют здания Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

Издание пишет, что платить не придется, когда человек случайно разбил или повредил товар. Например, двигаясь по узкому проходу между полками, на которых расположены алкогольные напитки, и стопкой ящиков с неразобранным товаром, может случайно задеть одну из бутылок, что приведет к падению. Получается, что покупатель сделает это не специально.

Ранее вандалы устроили погром у здания правительства Ростовской области.

Читайте также:
Ростовский урбанист объяснил, как правильно наказать вандалаУрбанист Зайцев рассказал, как вандалы уродуют здания Ростова-на-ДонуВандалы устроили погром у здания правительства, а полиция массово проверяет ростовчан
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Товар#МАГАЗИН#Ростов#Ущерб#Происшествия#Покупатель
Подпишитесь
В Ростове съели все раковое мороженое, пока обкатывали новый трамвай с Wi-Fi
Сегодня, 15:31
Профессор экономики оценил возможность появления черного рынка валюты в Ростове
Сегодня, 14:49
Ростовскую область освободили от возврата части бюджетного кредита. Что это значит?
Сегодня, 14:42
Цветы к 8 Марта в Ростове резко подорожали. Сколько стоит один букет?
Сегодня, 14:45
Ростовчане смогут дистанционно обращаться в Агентство по страхованию вкладов
Сегодня, 11:33
Подвиг врача: Дора Ломова и ее боевой путь в ростовском партизанском отряде Югова
Сегодня, 16:18