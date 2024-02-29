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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Ростовчане смогут дистанционно обращаться в Агентство по страхованию вкладов

Ростовчане смогут дистанционно обращаться в Агентство по страхованию вкладов

29 февраля 2024, 11:33
Фото: 1MI
Ростовчане смогут дистанционно обращаться в Агентство по страхованию вкладов
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta, что с марта 2024 года при наступлении страхового случая, ростовчане смогут дистанционно обращаться в страховое агентство для подачи заявлений о возмещении вклада.

Напомним, что ЦБ отозвал лицензию у QIWI банка. Уточняется, что причиной этому стал целый ряд нарушений.

Однако у многих людей в QIWI банке были вклады. Для того чтобы подать заявление о возмещении средств, ростовчане должны были очно обращаться в Агентство по страхованию вкладов.

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С 1 марта 2024 года ситуация изменится. Подать заявление в Агентство можно будет дистанционно.

«Теперь закон предусматривает возможность дистанционной формы подачи заявлений на возмещение вкладов», — отмечает Антон Габович.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Дона, в среднем, хранят в банках по 245 тысяч рублей.

Жители Ростовской области хранят в банках в среднем по 245 тысяч рублей
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