Ростовчане смогут дистанционно обращаться в Агентство по страхованию вкладов

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Напомним, что ЦБ отозвал лицензию у QIWI банка. Уточняется, что причиной этому стал целый ряд нарушений.
Однако у многих людей в QIWI банке были вклады. Для того чтобы подать заявление о возмещении средств, ростовчане должны были очно обращаться в Агентство по страхованию вкладов.
С 1 марта 2024 года ситуация изменится. Подать заявление в Агентство можно будет дистанционно.
«Теперь закон предусматривает возможность дистанционной формы подачи заявлений на возмещение вкладов», — отмечает Антон Габович.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Дона, в среднем, хранят в банках по 245 тысяч рублей.