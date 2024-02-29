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Published Сегодня, 05:16

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Ростовские онкологи назвали первые симптомы рака

Ростовские онкологи назвали первые симптомы рака

29 февраля 2024, 05:16
Фото: Изображение Midjourney
На начальных стадиях рака большинство злокачественных опухолей обычно протекают бессимптомно, рассказали онкологи в Ростове-на-Дону.

Редко возникают случаи, когда проявляются какие-либо признаки заболевания.

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии рассказали «КП-Ростов-на-Дону», что в стране рак кожи занимает лидирующее положение среди других видов онкологии. Факторами, способствующими развитию злокачественных опухолей, являются избыточное воздействие ультрафиолетового излучения, химические и радиационные вещества, а также перегревание.

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Ранние симптомы включают в себя безболезненные опухоли и розовые шелушащиеся пятна. Важно обратиться к врачу, если образование изменяет цвет или форму. Еще одним тревожным признаком является появление сосудистой сетки на лице.

Примерно 90% больных раком легкого — курильщики. Основной метод профилактики — отказ от курения.

Одним из главных признаков является кашель, иногда с кровью. Пациенты с раком легких также могут испытывать одышку, боль в груди и хриплость.

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