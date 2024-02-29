Ростовские онкологи назвали первые симптомы рака

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Редко возникают случаи, когда проявляются какие-либо признаки заболевания.
В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии рассказали «КП-Ростов-на-Дону», что в стране рак кожи занимает лидирующее положение среди других видов онкологии. Факторами, способствующими развитию злокачественных опухолей, являются избыточное воздействие ультрафиолетового излучения, химические и радиационные вещества, а также перегревание.
Ранние симптомы включают в себя безболезненные опухоли и розовые шелушащиеся пятна. Важно обратиться к врачу, если образование изменяет цвет или форму. Еще одним тревожным признаком является появление сосудистой сетки на лице.
Примерно 90% больных раком легкого — курильщики. Основной метод профилактики — отказ от курения.
Одним из главных признаков является кашель, иногда с кровью. Пациенты с раком легких также могут испытывать одышку, боль в груди и хриплость.
Ранее врач рассказал, какие симптомы гонконгского гриппа должны насторожить ростовчан.