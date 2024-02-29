Ростовские водители смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО со 2-го марта 2024

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Собеседник рассказывает, что все ростовские водители обязаны иметь договор страхования — ОСАГО. Раньше его можно было заключать на один год.
«Теперь в законодательство внесены изменения, которые позволят заключать краткосрочные договора ОСАГО. Срок такого договора может быть от одного дня до трех месяцев», — отмечает Антон Габович.
Юрист разъясняет, что это нововведение позитивно оценят многие ростовчане. Например, те, кто только в сезон ездят на автомобиле на дачу.
«На мой взгляд, это будет очень удобно для тех, кто пользуется автомобилем не часто», — делится мнением эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в России рассматривали возможность введения наказания для страховщиков, которые уклоняются от заключения договоров ОСАГО.