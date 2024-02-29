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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Ростовские водители смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО с 1 марта 2024

Ростовские водители смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО со 2-го марта 2024

29 февраля 2024, 09:18
Фото: 1MI
Ростовские водители смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО с 1 марта 2024
Изменения в законодательство позволят ростовским автомобилистам с марта 2024 года заключать краткосрочные договора ОСАГО, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Собеседник рассказывает, что все ростовские водители обязаны иметь договор страхования — ОСАГО. Раньше его можно было заключать на один год.

«Теперь в законодательство внесены изменения, которые позволят заключать краткосрочные договора ОСАГО. Срок такого договора может быть от одного дня до трех месяцев», — отмечает Антон Габович.

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Юрист разъясняет, что это нововведение позитивно оценят многие ростовчане. Например, те, кто только в сезон ездят на автомобиле на дачу.

«На мой взгляд, это будет очень удобно для тех, кто пользуется автомобилем не часто», — делится мнением эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в России рассматривали возможность введения наказания для страховщиков, которые уклоняются от заключения договоров ОСАГО.

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